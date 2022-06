Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hou je niet van overstappen? 6 stedentrips met de trein in Europa

Vliegen staat door het klimaatprobleem en extreme drukte op Schiphol meer onder druk dan ooit. Wellicht kan je aankomende zomer beter met de trein op vakantie, zowel voor het milieu als voor een relaxte reis. We tippen je zes verrassend simpele treinreizen voor stedentrips, waarbij overstappen niet of nauwelijks voorkomt.

Hoeveel CO2 je tijdens jouw vakantie uitstoot, bereken je middels deze calculator. De trein is een erg milieuvriendelijke optie als je het vergelijkt met een vlieg- of autoreis. Wel moet je rekening houden met veel langere reistijden, hogere kosten en veel uitzoekwerk. Maar maak daar gewoon iets gezelligs van. Of ga nog een dagje werken in de trein, scheelt je weer een vakantiedag.

Met de trein door Europa en minimaal overstappen

Hoewel je eigenlijk overal met de trein kunt komen – mits je niet het water over moet – is het nadeel van een treinreis dat je moet overstappen en daarmee wisselen van vervoerder. In sommige gevallen moet je dan je treinkaartjes apart kopen. Dit is lastig en kost veel onderzoek voor vertrek. Voor deze zes vakanties in Europa hoef je gelukkig niet (vaak) te wisselen van trein.

1. Barcelona

De snelste manier om met de trein van Amsterdam naar Barcelona te reizen, is met de Thalys. De snelste route duurt 10 uur en 36 minuten. Overstappen hoeft slechts één keer, in Frankrijk. Je moet dan van Gare du Nord naar Gare de Lyon. Hier ben je met de metro in ongeveer 8 minuten.

Een enkeltje is te koop vanaf 94 euro. Niet goedkoop, maar een stuk goedkoper en groener dan een autoreis. Ben je van plan (rond) te gaan reizen met de trein, dan kan een interrail pas financieel een goede optie zijn.

2. Milaan

Ook naar Milaan hoef je vanaf Amsterdam Centraal maar een keer over te stappen. De snelste treinreis neemt 10 uur en 59 minuten in beslag. Ook in dit geval moet je overstappen in Parijs, al kun je ook via Basel reizen. Je doet dan ongeveer uur langer over de tocht, maar hoeft niet met de metro wanneer je moet overstappen.

Een enkeltje van Amsterdam naar Milaan is te koop vanaf 59,90 euro. Je kan het best vroeg boeken, ‘last minutes’ zijn vaak een stuk duurder bij vakanties met de trein.

3. Boedapest

Een bekende bestemming voor zowel een vlieg- als treinvakantie is Boedapest. De Hongaarse hoofdstad wordt gezien als de parel van het Oostblok en is goed te bereiken met de trein.

Vanaf Amsterdam ben je zo’n 16 uur kwijt aan je treinreis. Dit is lang, maar je kunt ervoor kiezen om met een nachttrein te gaan. Deze vertrekt om 19.30 uur in Amsterdam, waarna je om 9.19 uur in Wenen aankomt. Hier pak je eventueel de trein naar Boedapest. Voor een enkeltje ben je minimaal 69 euro kwijt.

4. Wenen

Wenen is prachtige stad met verrassende undergroundculturen. Zou je niet zeggen, want de stad van de klassieke muziek oogt zo braaf. Hierboven lees je hoe je er zonder overstappen komt.

5. Berlijn

Wil je helemaal niet overstappen en niet al te lang in de trein zitten, dan is Berlijn een perfecte optie. Vanaf Amsterdam rijdt er een directe trein naar de Duitse hoofdstad.

Een enkeltje boek je al vanaf 38 euro. Je bent dan in 6 uur en 20 minuten op je bestemming.

6. Parijs

Om naar Barcelona en Milaan met de trein te reizen, moet je overstappen in Parijs. De stad kan echter ook je eindbestemming zijn.

Vanaf Amsterdam Centraal ben je in 3 uur en 20 minuten in het hart van de Franse hoofdstad. Dit zonder overstappen. Een enkeltje met de Thalys boek je vanaf 35 euro.

De prijzen in dit artikel zijn de vanafprijzen. In de praktijk pakt een treinreis vaak duurder uit, tot soms wel twee keer de vanafprijs.