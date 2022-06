Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Altijd honger? Op deze zes manieren zit je sneller vol

Hap, slik, weg. Je avondeten is weer van je bord af, maar je hebt nog steeds een lege maag. Dan ga je maar over op die reep chocolade, waar je ook niet echt vol van raakt. Erg irritant natuurlijk, maar gelukkig zijn er manieren om eerder dat voldane gevoel te krijgen tijdens het eten. Maak de juiste keuzes en leer beter naar je lichaam luisteren.

Je lichaam moet jou een seintje geven dat het oké is om te stoppen met eten, omdat je maag weer goed is gevuld met energie. Dat is wat je wilt. Je lichaam wordt alleen een beetje misleid. Daarom hier zes tips die jou moeten helpen dat seintje extra duidelijk te maken.

Zo zit je sneller vol

Kies voor eiwitten

Voeg vooral meer eiwitrijke producten toe aan je maaltijden. Waarom? Dat zijn belangrijke bouwstenen voor ons lichaam. Ze zijn lastiger te verteren dan bijvoorbeeld koolhydraten en vetten, waardoor je minder snel honger zal krijgen. Super handig! Hier alvast een lijstje met voedingsmiddelen waar veel eiwitten in zitten.

Greens, greens, greens

Dat je je groente moet eten, dat is je vast al vaker verteld. Hier toch nog even nog een keer, want de caloriedichtheid is erg laag. Je bent lekker lang bezig alles op te eten (daarover bij tip 6 meer).

Zorg ervoor dat minimaal de helft van je bordje uit groentes bestaat en wees niet bang ze te eten bij je lunch of als tussendoortje. We herhalen het nog een keer: eat your veggies!

Fruit (!), maar wel onbewerkt

Ook fruit is een van de voedingsmiddelen waar weinig calorieën in te vinden zijn. Snacken met een bakje fruit is dus ook zeker een grote tip. Zorg wel dat ze zo onbewerkt mogelijk zijn. Voorbeeld: pak de ongeschilde appel i.p.v. de geschilde die in stukjes zijn gesneden. Fruit is ook beter in zijn geheel. Smoothies en fruitsapjes zijn dus niet de manier om lekker vol te zitten.

Volkoren is de betere optie

Neem alles volkoren wat volkoren kan zijn: brood, pasta, rijst; echt alles. Deze leveren je meer vitamines en vezels op en als belangrijkste: meer verzadiging. Oftewel: dat ‘stop nu met eten’-seintje zal sneller naar jou toe komen, waar je vervolgens weer goed naar kan luisteren.

Eet meer onbewerkte producten

Onbewerkt groente en fruit, dat is al duidelijk. Eigenlijk is het onbewerkt alles. Peulvruchten zijn ook nog goede voorbeelden van onbewerkt eten. Bewerkte voedingsmiddelen zitten vol met calorieën die je in een korte tijd naar binnen werkt. En vol, dat word je er niet van.

Fastfood, frisdrank, gebak en koek kan je dus beter aan de kant zetten als je op zoek bent naar een échte maaltijd.

Neem vooral rustig de tijd

Onze laatste tip is om het lekker rustig aan te doen. Hoe langer je over je maaltijden doet, hoe meer tijd je neemt om rustig te kauwen. En die snelheid doet ertoe. Het duurt namelijk gemiddeld 20 minuten voordat je maag dat seintje stuurt naar je hersenen. Geef je lichaam dus ook écht de tijd om dit te doen. Je zult zien dat het volle gevoel dan vanzelf komt.