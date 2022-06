Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Giel Beelen grapt dat hij stopt bij Radio 2: ‘Voor mij houdt het hier op’

Er zijn wat verschuivingen gaande in radioland, zo lijkt het. Met de nadruk op ‘lijkt het’. Gisteren kondigde radio-dj Giel Beelen namelijk zijn vertrek bij NPO Radio 2 aan. Nu blijkt echter dat dat een grap is. In zijn uitzending op Radio 2 van gisteravond meldde Beelen kort voor middernacht dat het zijn laatste uitzending was. Deze grap haalde hij een paar jaar geleden ook uit, hij zegt namelijk dat het ‘voor mij hier ophoudt’, maar hij bedoelt ‘voor mei’.

„Vanavond is een gekke avond”, aldus Beelen aan het einde van de show, waarvan hij een clip deelt op Instagram. „Ineens gaan dingen heel snel. Lang verhaal kort: vandaag is de laatste uitzending voor mij hier op NPO Radio 2. Sommigen zullen het verwacht hebben, maar voor genoeg anderen zal het nieuw zijn. Er is gewoon een hoop aan de hand in radioland. Een aardverschuiving van allerlei poppetjes achter de schermen, maar ook zeker dj’s. Het is crazy.”



Verschuivingen in radio-land: Giel Beelen weg bij Radio 2

En alhoewel Beelen dus grapt over zijn vertrek, moeten sommige andere dj’s wél weg bij hun radiozender. Zo maakte dj Herman Hofman maandag bekend dat hij binnenkort weg moet bij 3FM. Hofman was bijna tien jaar lang op de zender te horen en verklaarde geen reden te horen hebben gekregen voor zijn gedwongen vertrek. En ook Coen Swijnenberg en Sander Lantinga kondigden onlangs aan dat ze stoppen met hun dagelijkse radioprogramma bij Radio 538. „Een tijdje geleden kregen we de mededeling dat ons programma plaats moet maken, omdat er gekozen is voor een andere invulling van ‘onze’ uren. Bam. Die zagen we even niet aankomen”, kondigde Swijnenberg aan. Hij en Lantinga maakten het programma al zestien jaar.

Beelen blijft dus nog wel even op zijn plek zitten. Hij zit ook nog niet heel lang bij Radio 2: hij stapte in oktober 2020 over van Radio Veronica naar Radio 2. Wel had hij lovende woorden voor de zender. „Ik ben begonnen van 04.00 tot 06.00 uur. Ik mocht gelijk meedoen met de Top 2000, het Songfestival en promotie naar dit waanzinnige tijdslot”, keek hij terug. „Elke dag live-muziek, fantastisch. Specials, alleen maar bezig zijn met muziek. Ik ben een dankbaar mens. NPO Radio 2 is een warm bad en echt een familie”, zei hij voordat hij zijn ‘laatste’ plaat instartte. „Voor mij (mei) houdt het hier op.”