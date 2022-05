Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

5 geheimen van de Azoren, de verborgen parel van Europa

Kun jij op de kaart aanwijzen waar de Azoren ligt? Een kleine hint: Portugal. Gaat er nog geen belletje rinkelen? Je bent niet de enige: de Azoren wordt ook wel de verborgen parel van Europa genoemd. Een Portugese eilandengroep ter hoogte van Lissabon, maar dan midden in de Atlantische Oceaan. Metro ging ernaartoe en vertelt je vijf geheimen over de Azoren.

„We moeten een béétje geluk hebben, maar de kans is groot dat we ze vandaag gaan zien”, zegt de gids handenwrijvend als ik aan boord stap van een oranje rubberboot. Er is plek voor twintig personen – iedereen hoopt vandaag een glimp op te vangen van walvissen en dolfijnen. Wat we dan nog niet weten is dat het een bijzondere middag gaat worden.

We verblijven op uitnodiging van Sunweb een week in hotel Marina Atlantico, op São Miguel, het grootste én groenste eiland van de Azoren. Denk je aan een eiland, dan denk je al gauw aan zon, zee en (hagelwitte) zandstranden. Verruil laatstgenoemde voor heuvelachtige vergezichten, helderblauwe meren en héél veel groen en je hebt de Azoren.

🏝 De Azoren De archipel bestaat uit zeventien eilanden, waarvan er negen bewoond zijn. São Miguel is het grootste eiland. Het is zo’n vijf keer groter dan Texel en telt 140.000 inwoners. Het kleinste bewoonde eiland is Corvo (17 vierkante kilometer) en telt meer koeien (1500) dan bewoners (450).

De Azoren is dé plek voor het spotten van walvissen en dolfijnen

„Jaaaaa!”, roept onze gids na een uur schommelen op de woeste zee. Ik zit vanwege opkomende misselijkheid voorovergebogen op de boot, maar kijk meteen op. Midden op de Atlantische Oceaan, op een steenworp afstand bij ons vandaan, komt daar een orka tevoorschijn. „Een killer whale!”, roept de bioloog die mee is. En dat is zeldzaam. Dit familielid van de dolfijn wordt hier gemiddeld één keer per jaar gezien. Die middag zien we ook nog walvissen en schildpadden. Onderweg halen we ronddrijvend plastic uit zee, en zetten we uiteraard de motor uit als we in de buurt komen van de dieren.

En dit is dan ook meteen het eerste geheim: de Azoren is dankzij het voedselrijke water een van de beste plekken ter wereld om walvissen en dolfijnen te spotten. Tussen april en oktober heb je de meeste slagingskans. Wij stapten op in Ponta Delgada, de grootste stad van São Miguel. Maar ook op de eilanden Terceira en Pico hebben walvisexcursies veel kans op succes. Medicijnen tegen zeeziekte kan ik je van harte aanbevelen. Ook als je dénkt dat je er wel tegen kunt. Ik spreek uit ervaring (en laat je de details maar even bespaard).

De Azoren is vulkanisch

De volgende dag gaan we met onze huurauto (hier wel een must) naar Furnas, een klein stadje in het oosten van het eiland. Je ziet daar goed dat de Azoren van oorsprong vulkanisch is (geheim twee). Dat betekent dat de stranden donker van kleur zijn en het er overstroomt van borrelende warmwaterbronnen en geisers.

Die middag schuiven we aan in een restaurant waar het eten in de grond is bereid, omdat de aarde van het eiland erg warm is. De locals stoppen het eten (vlees, groente, aardappelen) in een grote pan en de warmte in de grond stooft het eten in zes tot acht uur gaar. Heel eerlijk: we hebben weleens lekkerder gegeten, maar de kleur van het eten helpt misschien ook niet.

Groen, groener, groenst

Onze volgende stop is het park Terra Nostra, ook in Furnas. De mooiste botanische tuin van het eiland dat is aangelegd in een oude vulkaankrater. Je kunt er poedelen in een thermisch bad en al het groen bewonderen. Ook een andere kleur: de warmwaterbron is bruin door het ijzer dat dankzij de vulkaanbodem in het water zit. Trek dus niet je mooiste zwemkleding aan.

Niet alleen de botanische tuinen zijn groen, het eiland bloeit het hele jaar door – geheim 3 – en kent vele groene heuvels en imposante kliffen. Tips om te bezoeken zijn de kratermeren Sete de Cidades en Lagoa do Fogo. Bij goed weer kun je genieten van de mooiste vergezichten.

Over het weer gesproken: de weer-app had in ons geval maar weinig gelijk. Waar het van tevoren een troosteloze bedoening leek te worden (veel regen), viel dat alles mee. Maar het kan ook in één keer omslaan: leek het ons ’s ochtends een goed idee om naar zo’n vergezicht te gaan, eenmaal met de auto boven zagen we door de dichte mist geen hand voor ogen.

🌞 Het klimaat op de Azoren Wat de beste periode is om een bezoekje te brengen aan de eilanden, in Floortje naar het einde van de wereld zelfs ‘het Hawaï van Europa’ genoemd? Goed nieuws: het hele jaar door is het er zacht en aangenaam weer. Dat komt door de ligging in wat meteorologen in jargon ‘een atmosferisch hogedrukgebied’ noemen. Wel kun je te maken hebben met het vier-seizoenen-in-een-dag-principe: het kan er namelijk flink regenen.

Niet enorm toeristisch

Nog een geheim: de Azoren kent geen massatoerisme. Neem het oosten van Sao Miguel, met lange wandelpaden waar je op het geluid van de vogels na niks hoort en zelfs na uren wandelen nog steeds niemand tegenkomt.

Tot slot (numero 5): de Azoren is hét eiland voor de actieveling. Je kunt hier hiken, biken, zeilen, surfen en meer. In Ponta Delgada is hardlopen langs de boulevard bij locals ook favoriet. Uit ervaring kan ik zeggen dat dat vanwege de hoge luchtvochtigheid (93 procent) nog best een uitdaging is.

Zijn er dan ook nog minpunten aan de Azoren?, horen we je denken. Goed om te weten: voor gezellige pleintjes en sfeervolle terrassen hoef je niet naar de Azoren. Maar dat ga je immers al voor de rust, de natuur en het onbekende.

🛫 Zo kom je er Sinds eind april vliegt Transavia iedere zondag van en naar het Ponta Delgada op het eiland São Miguel. In een kleine 4,5 uur ben je op je bestemming. Eenmaal op São Miguel kun je met een ferryboot of binnenlandse vlucht gemakkelijk eilandhoppen.

Benieuwd naar meer reis-inspiratie? Klik hier voor al onze reisverhalen.