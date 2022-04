Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlanders dol op het laagseizoen: we tippen je een aantal fijne bestemmingen

Wij Nederlanders houden wel van een vakantietje in het laagseizoen. We zijn er in ieder geval gekker op dan onze zuiderburen, de Belgen, dat zijn. In een recent onderzoek van Belvilla geeft 29 procent van de Belgen bijvoorbeeld aan dat ze nooit op vakantie gaan in het laagseizoen. Onder Nederlanders is dat 20 procent. Dat betekent dat 80 procent dus wél aan het laagseizoen de voorkeur geeft. Maar waar ga je dan heen? Wij tippen je vijf bestemmingen, in willekeurige volgorde uiteraard.

Op vakantie gaan in het laagseizoen kent – wat ons betreft – meer voordelen dan nadelen. Het is een stuk rustiger op de plek van bestemming, het weer zal niet zo gek veel anders zijn, de prijzen zijn lager én de wachtrijen op het vliegveld korter. Uit het onderzoek van Belvilla bleek overigens ook dat 81 procent van de Nederlanders één tot drie keer per jaar op vakantie gaat, regelmatig met een groep vrienden (66 procent). Als we dan buiten het laagseizoen op vakantie gaan, kiest 38 procent voor een bestemming buiten Europa.

Tips voor vakantie in het laagseizoen

Alhoewel een deel van de Nederlanders Europa dus graag verlaat tijdens het laagseizoen, zijn er ook binnen ons continent een paar leuke bestemmingen. We geven je een paar tips.

Sant Antoni (Ibiza), Spanje

Ibiza ken je vast wel, maar Sant Antoni (soms ook San Antonio genoemd) blijft vaak achter qua populariteit. En dat is maar goed ook, want op deze bestemming lopen de influencers je allesbehalve voor de voeten. Ook zijn er hier genoeg feestjes te vinden als je dat wil, maar is het beslist geen feestbestemming. Wat er dan wel te doen is? Struinen door de mooie havens, prachtige zonsondergangen bewonderen én verrukkelijk eten proberen. Leuke bijkomstigheid: ook in april, mei, september, oktober of november is het heerlijk weer. We schreven eerder al een artikel vol met de beste tips voor Sant Antoni.

IJsland

Als je nog nooit naar een winterbestemming bent geweest, zie dit dan als een teken. IJsland is het hele jaar rond prachtig om te zien, dus eigenlijk kun je qua timing niet misgaan. Maar nét voor de winter begint, in november bijvoorbeeld, ben je de drukte goed voor. Als je net iets eerder gaat, in oktober, heb je grote kans om walvissen te spotten. Die vind je het hele jaar rond in de wateren bij IJsland, maar in de maanden mei tot en met oktober is de kans iets groter. Daarnaast is de natuur hier adembenemend én heb je grote kans om het noorderlicht te zien. Je hoeft daarvoor niet naar een uithoek (al is IJsland an zich al een uithoek), maar kunt gewoon in Reykjavik blijven.

Mexico

Als ondergetekende je één tip mag geven – naast de andere vier in dit artikel, maar dat terzijde: ga naar Mexico. En dan vooral in de saaiste maanden van het jaar, die toevallig ook binnen het laagseizoen vallen, januari en februari. Dat is in zowel Nederland als Mexico het laagseizoen. In de lente wil je liever niet in Mexico zijn, dan vliegen de dronken Amerikanen je (soms letterlijk) om de oren. Zeker bezoeken: Valladolid, Cozumel en Holbox, om maar een paar plekken te noemen. In januari of februari zijn de tickets het goedkoopst. Als je echt op de centjes wil letten, ga dan naar de restaurants die er het meest aftands uitzien. Daar is het eten vaak ook nog eens lekkerder.

Kroatië

Dit land is de laatste tijd steeds populairder geworden onder Nederlanders. Vooral in de zomer van 2021 leek iedereen af te reizen naar deze Zuidoost-Europese bestemming. Dat is niet gek, want Kroatië is enorm veelzijdig. Lekker eten, mooie natuur, goed nachtleven én een aangename temperatuur. In de zomer (hoogseizoen) kan het weleens té heet worden, en dan kun je niet op je gemakkie een stad ontdekken. Het laagseizoen is dus ook voor Kroatië de way to go.

✈️ Laagseizoen We spreken in dit artikel vaak over het hoog- en het laagseizoen, maar wat is dat eigenlijk? Heel simpel gezegd: het hoogseizoen is de tijd van het jaar waarop de meeste mensen op vakantie gaan. Dat valt meestal samen met de schoolvakanties. Zo geldt begin juli tot eind augustus vaak als hoogseizoen. De maanden januari tot en met april en oktober tot en met december vallen onder het laagseizoen. Ook het ‘middenseizoen’ bestaat, dat zijn alle maanden die buiten de boot vallen.

Curaçao

Als er een plek is waar je tijdens het hoogseizoen veel Nederlanders tegenkomt, is het Curaçao wel. En wees eerlijk: als je op vakantie gaat, wil je vaak juist even wég van je landgenoten. Daarom is een vakantie naar Curaçao in het laagseizoen juist een goed idee. Ook mooi meegenomen: in mei tot en met oktober is het het heetst op het eiland. In het laagseizoen is het al iets koeler. Wel fijn als je Hollandse lijf niet goed tegen hitte kan. En áls je dan naar Curaçao gaat, blijf dan niet hangen bij je resort. Het eten, de natuur, de kunst: alles is om van te genieten. Ook voor deze bestemming gaven we je eerder al meerdere tips.

Als je nu nog twijfelt waar je heen moet op vakantie tijdens het laagseizoen, weten wij ‘t ook niet meer. Liever in eigen land blijven? Dat mag natuurlijk ook. Probeer bijvoorbeeld een van deze steden voor een leuke stedentrip.