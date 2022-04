Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lapland is het noorderlicht, maar ook raften, sauna’s en beren spotten

Glooiend heuvellandschap vol felgroene bomen. Wilde rivieren die kronkelend richting kraakheldere meren lopen. En de meest gelukzalige levensstijl van Europa. Voor wie op zoek is naar tips om te reizen en het vieren van een bijzondere vakantie: welkom in Fins Lapland.

In Lapland geniet je van het noorderlicht, pastelkleurige luchten en witte wollige bomen die op marshmallows lijken. Niet alleen in de winter is deze bestemming een plaatje om naar toe te gaan. Ook in de zomer beleef je hier de vakantie van je leven. En eigenlijk is het gewoon om de hoek. Voigt Travel, een ‘Lapland-reisspecialist’, kan reizigers vanuit Nederland met een directe vlucht in elk geval in drie uur naar de wildernis van het Hoge Noorden brengen.

Ontwaken in Lapland in de zomer

Niet alleen in de winter is een reis naar Lapland een belevenis. Want zodra de zon zich weer meer dan tien uur laat zien, en de toenemende temperatuur de dieren, planten en bloemen doet ontwaken, verandert dit winterwonderland in een schilderachtig wildernis-tafereel. Laat die dikke jassen en sokken maar thuis: in Lapland kan het in de zomer warmer dan 25 graden Celsius worden. De Finnen én rendieren koelen dan graag af in de rivieren en meren.

Hiken met husky’s

Ontdek de natuur van Lapland al wandelend, of trek het bos in met een aantal enthousiast blaffende husky’s. Een goede wandeltocht over een van de vele wandelroutes wordt op deze manier nóg unieker. Wel alleen in juni en september, als de temperaturen weer iets lager zijn. Husky’s blijven dieren die zich vooral goed voelen bij kou.

Kanoën en suppen in de natuur

Finland is het land van de meren. En hoe kun je de 88.000 meren beter ontdekken dan op het water? Huur een houten kano en vaar langs de ruige oevers naar verscholen kampvuren in de ongerepte natuur. Of stap op een supboard en geniet midden op het water van de krachtige zon. Zelfs om elf uur ’s avonds is dit nog een heerlijke activiteit, want ’s zomers gaat de zon niet onder.

Raften over de ruige rivieren

Wie graag de kracht van de natuur trotseert, stapt in een raft. Laat je samen met een gids en enkele andere avonturiers door de flinke waterstromen meevoeren over de rivieren. Een van de beste plekken om dit te doen is het Finse Ruka. Hier vind je rivieren van verschillende lengtes en niveaus. Voor de echte durfallen, maar ook voor de beginners.

Spot beren in de wildernis

Naast rendieren, elanden en tal van vogels heb je in Fins Lapland ook de kans om beren te spotten. Bekijk vanuit een houten observatiehut achter glas de bruine beren met hun welpjes in het wild. Met een beetje geluk komen ze nieuwsgierig bij de hut snuffelen. Dit is de uitgelezen kans om deze wilde dieren eens van dichtbij te bewonderen. Echte diehards kunnen een nacht doorbrengen bij de wilde dieren.

Proeven in en van de wildernis

Een van de leukste dingen tijdens een reis in Fins Lapland is het ontdekken van de vele laavu’s (half overdekte kampvuurplekken) en kota’s (hutten) in het bos. De verscholen plekken zijn alleen te bereiken via een wandel-, mountainbike- of kanotocht. Bij aankomst staat het vuur al te knisperen terwijl er in de blackpot een heerlijk kopje koffie pruttelt.

Maar in Fins Lapland kun ook je letterlijk proeven van de wildernis. Er zijn genoeg smaakvolle bessen en frambozen te plukken en aan het einde van de zomer groeien er paddenstoelen uit de grond. Ga met een wildernisgids op pad en leer welke vruchten en paddenstoelen je kunt plukken. Of stap simpelweg binnen bij een restaurant waar ze met lokale ingrediënten koken. De ingrediënten komen gegarandeerd rechtstreeks uit het bos.

Ontspannen in de sauna

Na een actieve dag in de natuur, is het tijd om te ontspannen in de sauna. De Finse sauna welteverstaan. Dit is niet voor niets een uitvinding van het gelukkigste volk op aarde (in 2022 behaalden de Finnen opnieuw deze titel). Tijdens een reis in Fins Lapland vind je de Finse sauna in iedere bungalow of in de hotels. Wissel het opwarmen af met een duik in het verfrissende water zoals de echte Finse locals doen.

Beleef een zomer in Lapland

Een zomer in Fins Lapland beleven? De eerder genoemde reisspecialist heeft directe vluchten vanaf Rotterdam The Hague Airport.

