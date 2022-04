Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom een salarisverhoging niet de oplossing is voor de hoge inflatie

Deze maand deed premier Mark Rutte de oproep om lonen te verhogen en bedrijven lijken hier vanwege de krapte van de arbeidsmarkt aan toe te geven. Zij zijn steeds vaker bereid om de lonen buiten de cao om te verhogen, om zo hun werknemers te behouden. Hoewel een salarisverhoging jou waarschijnlijk als muziek in de oren klinkt, is dit volgens Carolien Vos, financieel coach bij BudgetBuddy, echter niet per se de oplossing om jezelf te beschermen tegen de hoge inflatie.

„We blijven vissen uitdelen, terwijl dat veel beter hengels kunnen zijn”, zegt ze. „We moeten op zoek naar een structurele oplossing.”

Salarisverhoging niet lange termijn oplossing voor inflatie

„Op een gegeven moment raakt de vijver met vissen leeg”, legt ze uit. „Terwijl er wel een nieuw probleem ontstaat.” De focus moet daarom wat haar betreft niet liggen op een salarisverhoging, maar werknemers meer financieel bewust maken. Mensen leren om slimmer met hun geld om te gaan, zodat ze voorbereid zijn als hun situatie verandert. Niet alleen vanwege inflatie, maar ook bijvoorbeeld door een scheiding, het verliezen van een baan of het krijgen van kinderen.

„Een zak geld is een pleister, een oplossing voor de korte termijn. Mensen financieel bewust maken, is een oplossing voor de lange termijn.” Vos nuanceert die uitspraak wel. „Met name de lage inkomens die het zwaarst geraakt worden door inflatie, hebben zo’n pleister wel degelijk nodig om hun hoofd boven water te houden”, zegt ze. „Maar hier gaat het om een en-en situatie. Ook zij hebben baat bij die financiële kennis.”

Als financieel coach merkt Vos dat financieel bewustzijn niets met de hoogte van het salaris te maken heeft. „Zelf help ik vooral mensen die ver boven modaal verdienen en die alsnog van salarisstrook naar salarisstrook leven”, zegt ze. „Door de steeds duurder wordende prijzen komen ook zij in de problemen, omdat zij kennis over budgetteren en sparen missen. Wat mij betreft spelen werkgevers hier ook een rol in. Mijn oproep is dan ook: help je werknemers financieel fit worden.”

Verantwoordelijkheid ook bij werkgever

Maar is de financiële situatie niet de verantwoordelijkheid van de werknemers zelf? „Uiteindelijk ben je als werknemer zelf verantwoordelijk”, beaamt Vos. „Toch denk ik dat werkgevers niet altijd realiseren wat de enorme impact is op je bedrijf als werknemers niet lekker in hun vel zitten. Het ziekteverzuim gaat omhoog, de productiviteit met 20 procent omlaag…”

„Het is ook niet goed voor het team als mensen kortaf en geïrriteerd reageren”, vervolgt ze haar verhaal. „Er wordt steeds meer ingezet op het welzijn van werknemers, maar hun financiële gezondheid wordt daarbij vaak vergeten.”

En dat terwijl financiën zo’n groot onderdeel zijn van ons leven. Onze financiële gezondheid heeft daarom logischerwijs veel invloed op onze algehele gezondheid. Je werknemers leren slimmer met geld om te gaan en voorbereid te zijn op veranderingen, is niet alleen goed voor henzelf, maar ook voor je bedrijf.

Op welke manier je het best jouw werknemers financieel bewust kan maken, hangt af van het bedrijf en de werknemers. „Het kan op verschillende manieren”, aldus Vos. „Bijvoorbeeld door middel van masterclasses, trainingen en cursussen, maar ook via 1-op-1 begeleiding als je merkt dat werknemers hiermee worstelen.”

Voor werknemers die niet willen wachten op hun werkgever en zichzelf toch willen beschermen tegen inflatie, raadt Vos aan om een overzicht te maken van wat er nou precies in- en uitgaat. „Dat klinkt heel simpel altijd, maar is echt de eerste stap”, zegt ze.

„Vervolgens kun je kijken aan wat voor knoppen je kunt draaien om financieel fit te worden. Dat hoeft niet per se aan de inkomstenkant te zijn, maar kan ook aan de uitgavenkant zijn. Veel mensen vinden het niet leuk om te horen, maar als er in je financiële situatie iets verandert, zal je toch ergens een stap terug moeten doen.”