Dit zijn de 5 podcast-tips van… Danny Blom

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favorieten selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van 538-dj Danny Blom.

In 2009 begon Danny Blom met radio bij de lokale omroep van Zuidwolde (Drenthe) daarna presenteerde hij bij Simone FM en sinds 2020 hoor je ‘m bij Radio 538 waar Danny tegenwoordig iedere ochtend tussen 04.00 en 06.00 uur zijn radioprogramma maakt.

De vijf podcast-tips van Danny Blom

1. De Broadcast

Veruit de beste podcast over radio en tv (maar ik luister eigenlijk alleen naar de radio-edities). Altijd gasten die zich al ruim bewezen hebben zoals Rick Romijn, Dennis Ruyer en Rick van Velthuysen. Inclusief oude airchecks. Na iedere podcast kun je eigenlijk niet meer wachten tot de volgende.

2. LOMP

LOMP! Dé piratenpodcast. In het noorden en het oosten van het land heb je wekelijks tientallen etherpiraten die illegaal hun zender optuigen op zolder, in de schuur of in een feesttent en vervolgens oude remmers van Corry en de Rekels, Quintus en de Four tak draaien.

In LOMP gaan Jerrel en Alfred in gesprek met etherpiraten. Deze podcast zit vol met fantastische anekdotes die je over 20 jaar nogsteeds doorvertelt op verjaardagen. Ohja, ze zitten niet alleen met etherpiraten om tafel, ook met artiesten, producers en ik heb me laten vertellen dat er zelfs een opname is geweest met Erik de Zwart.

3. In Vorm

Een radiostation zonder audiovormgeving is als een bierfles zonder bier. Dat wil je niet. Iedereen kent het of kan wel een jingle meezingen. Maar er gaat een hele wereld achter schuil. Bas van Teylingen gaat in gesprek met makers, gebruikers en liefhebbers van audiovormgeving. Soms hoor je hoe een jingle of promo tot stand komt, soms gaat het over ‘hoe je nou het beste een stukje audiovormgeving kunt gebruiken’ en het zit vol met boeiende anekdotes achter de audiovormgeving.

4. Na Sluitingstijd

In 2010 maakte Sjoerd Kooistra, de bekendste horecamagnaat van Nederland, een einde aan z’n leven. Hij was eigenaar van o.a. de Drie Gezusters in Groningen. Daarnaast had ie op ‘t hoogtepunt van z’n carrière meer dan 85 horecazaken in heel Nederland, en een geschat vermogen van 130 miljoen euro.

In Na Sluitingstijd gaat het Dagblad van het Noorden op zoek naar wie nou precies deze flamboyante man was, o.a. over zijn miljoenenconflict met Heineken, en zijn bijzondere manier van zakendoen.

5. Kijk op de Meerdijk

In 2018 promoveerde FC Emmen naar de eredivisie. Resultaat: alle wedstrijden uitverkocht, rijen voor het stadion voor een seizoenskaart en de eerste FC Emmen-podcasts waren geboren. Waar de meeste FC Emmen podcasts vooral bezig waren met zichzelf, is Kijk op de Meerdijk (vernoemd naar het stadion ‘De Oude Meerdijk’) vooral bezig met de supporters. Gepresenteerd door supporters, voor supporters en je proeft de gezelligheid door je speakers heen.