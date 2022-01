Dit pelgrimspad is na 60 jaar weer geopend voor reizigers

18 bruggen, 10.000 trappen en 400 historische en culturele bezienswaardigheden. Zet dat achter elkaar en je hebt een paar ingrediënten te pakken van het mythische pelgrimspad Trans Bhutan Trail. Vanaf maart kunnen reizigers het pad bewandelen na een sluiting van maar liefst 60 jaar.

Een ambitieuze wandelaar zou het hele parcours in ongeveer een maand kunnen afleggen, maar de meeste toeristen zullen kiezen om een deel van het pad af te leggen tijdens een drie-, vier- of zevendaagse excursie. Bhutan is het land van spiritualiteit. Heilige tempels, stoepa’s en gebedsvlaggen zul je er dan ook regelmatig tegenkomen.

Pelgrimspad Trans Bhutan Trail

Wie het pelgrimspad aflegt per voet of mountainbike komt langs pak en beet 200 heilige plaatsen. Het kleine land ademt boeddhisme in hart en nieren. In tegenstelling tot het drukke Thailand, worden veel van die heilige plekken zelden bezocht en als je er eenmaal bent, is de kans groot dat een tempel wordt gesloten voor andere bezoekers. Maar ook natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen. Tijdens het afleggen van het pelgrimspad kom je langs rotswanden, jungles, weelderige bergtoppen en rivieroevers.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bhutan ligt tussen India en China in de Himalaya. Op de 38.000 vierkante kilometer (14.682 vierkante mijl) wonen slechts 750.000 mensen. Interessant feitje: Bhudan is het eerste land ter wereld dat klimaatneutraliteit bereikte. Het is bovendien de thuisbasis van 5.400 soorten planten, 200 soorten zoogdieren en 770 soorten vogels. Er zijn net zoveel verschillende vogelsoorten in Bhutan als in Canada, de Verenigde Staten en Mexico samen.

Lokale cuisine

Dat er zoveel dieren hier leven, is te danken aan de strikte natuurwetten van Bhutan. Meer dan de helft van het land is aangewezen als beschermd gebied, bestaande uit vijf nationale parken, vier natuurreservaten, een strikt natuurreservaat en negen biologische corridors.

Benieuwd wat voor lekkernijen je in Bhutan treft? Denk aan een mix tussen Chinees, Tibetaans, Napali, Indiaas en Koreaans eten en je hebt het antwoord op je vraag te pakken. Spicy eten is hier populair, net als dumplings en zwarte thee.