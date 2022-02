‘Mijn collega kleineert me, zelfs als we met klanten zijn’

Wekelijks beantwoordt geld & carrière-redacteur Tessa Ham, ook verantwoordelijk voor de rubriek De Spaarrekening op Metro, een prangende lezersvraag. Met vandaag: wat kun je doen als je gepest wordt op werk?

Een collega die slurpt, stinkt of veel te luidruchtig zijn weekendplannen bespreekt. Daar zit niemand op te wachten. En wat is nu eigenlijk de juiste timing om loonsverhoging te vragen en de beste manier om te sparen? Het komt allemaal aan bod in de rubriek ‘Tessa geeft raad’.

„Beste Tessa, ik heb een probleem en hoop dat je me kunt helpen. Ik heb een collega die me kleineert in meetings en kwetsende opmerkingen maakt die hij vervolgens weglacht. Zelfs als we met klanten zijn. Ik vind het lastig om het pesten te noemen, dat is zo’n groot woord, maar eigenlijk voelt het wel zo. Ik heb elke dag minder zin om naar werk te gaan en sta bijna op het punt een andere baan te zoeken. Dat wil ik liever niet, want ik werk hier nu pas een half jaar en vind wat ik qua werk doe wel heel leuk. – Romée”

Ook een geld & carrière-vraag voor Tessa?

📮 Mail haar op [email protected]

‘Mijn collega kleineert me’

Beste Romée, wat goed dat je me een mail stuurt. We denken vaak dat pesten alleen voorkomt onder kinderen, maar helaas is dat zeker niet het geval. Uit onderzoek van TNO blijkt dat ruim een kwart (!) van de Nederlanders te maken krijgt met pesten, intimidatie en discriminatie op het werk.

Veranderen van baan is niet altijd een optie en bovendien ook zonde als je de inhoud van het werk wel heel erg leuk vindt. Maar houdbaar is de situatie natuurlijk ook niet. Wat kun je hier nou aan doen?

Zoek hulp voor het pesten op werk

Hoe moeilijk het ook is, hulp zoeken is toch het beste wat je kunt doen. Heb je het gevoel dat je leidinggevende je serieus neemt? Klop dan daar aan. Anders kun je ook contact opnemen met een andere manager, bedrijfsarts een HR-medewerker of desnoods een andere collega.

Er zijn ook een aantal externe organisaties waar je terechtkunt, zoals het Juridisch Loket, de Inspectie SZW en het College voor de Rechten van de Mens.

Ga het gesprek aan

Het lijkt in eerste instantie onmogelijk, maar het kan zijn dat de pester geen idee heeft van wat de impact is van zijn of haar gedrag. Bijvoorbeeld omdat je de kwetsende grappen weglacht of omdat de ander gewoon niet zo emotioneel intelligent is.

Denk je dat dit weleens het geval zou kunnen zijn? Dan is het ook goed om het gesprek met de pester aan te gaan. Als je dit niet zelf durft, kan je leidinggevende ook bij het gesprek zijn.

Voer dit gesprek niet op het moment van de opmerking, maar neem hem of haar even apart als je weer gekalmeerd bent. Vervolgens kan je diegene op een rustige manier confronteren met zijn of haar gedrag.

Geef jezelf niet de schuld

Het is heel menselijk om de oorzaak bij jezelf te zoeken. Reageer je te lief? Of juist te boos, en is het daardoor grappig? Onthoud alsjeblieft dat het gedrag van de pester meer zegt over hem of haar dan over jou.

Heb je liever nog meer tips dan ‘zoek hulp’? Dat vind ik lastig om te geven, omdat je in mijn ogen niets verkeerd doet – het is de pester die z’n gedrag moet aanpassen. Als je bepaalde opmerkingen vaker krijgt, zou je van tevoren kunnen nadenken over hoe je voor jezelf op kunt komen. Dat geeft je wellicht meer zelfvertrouwen om je grenzen aan te geven.

Praten met lieve mensen om je heen kan ook opluchtend zijn en je bovendien het zelfvertrouwen geven om die hulp daadwerkelijk te zoeken.

Dit artikel is een samenwerking met WorkJuice, een online magazine over geld en carrière. Ook een vraag op één van deze vlakken? Bijvoorbeeld over sparen, beleggen, onderhandelen, solliciteren, een lastige collega of een ander werkgerelateerd probleem? Stuur je vraag naar [email protected] o.v.v. ‘Tessa geeft raad‘.