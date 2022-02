Strengere en mildere reisadviezen wereldwijd: Australië opent grenzen, extra landen als zeerhoogrisicogebied aangemerkt

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de reisadviezen voor twaalf landen buiten de Europese Unie aangescherpt. Wegens de snel oplopende aantallen coronabesmettingen gelden Albanië, Bosnië en Herzegovina, Costa Rica, Bolivia, Guyana, Libanon, Noord-Macedonië, Panama, Servië, Suriname, Tunesië en Turkije vanaf morgen als zeerhoogrisicogebied. Reizigers uit deze landen moeten bij aankomst in Nederland in quarantaine.

De quarantaineverplichting geldt niet voor reizigers die minimaal zeven dagen voor hun reis naar Nederland een boosterprik hebben gekregen. Wel moeten alle reizigers die uit deze landen komen een negatieve coronatest kunnen overleggen. Een PCR-test mag bij vertrek maximaal 48 uur oud zijn, een sneltest niet meer dan 24 uur.

Reisadviezen

De dertien landen golden tot dusverre als hoogrisicogebied. De kleurcode van de landen verandert niet en blijft oranje.

Volgens het dagelijks EU-bestuur circuleert het virus nog steeds in Europa en kunnen nieuwe besmettingsgolven de komende maanden niet worden uitgesloten. Daarom blijft de coronapas voorlopig in gebruik als je gaat reizen. De Europese Commissie wil het vrij reizen in de Europese Unie tijdens de pandemie met een digitaal corona-certificaat verlengen tot 1 juli 2023.

Australie na 2 jaar weer open voor toerisme

Down under gaat het echter wel de goede kant op. Australië opent vanaf 21 februari namelijk weer zijn grenzen voor alle volledig tegen corona gevaccineerde buitenlandse bezoekers, kondigde premier Scott Morrison vandaag aan. Daarmee komt een einde aan een pakket reisbeperkingen dat tot het strengste en langstlopende ter wereld behoort.

„Het is bijna twee jaar geleden dat we de beslissing namen om de grenzen van Australië te sluiten”, zei Morrison. Het land laat sinds 1 december weer buitenlandse studenten en arbeidskrachten toe. „Australië zal op 21 februari van dit jaar ook de grenzen heropenen voor alle resterende visumhouders”, liet de premier nu echter weten.

Buurland Nieuw-Zeeland liet eerder al weten rond oktober 2022 weer toeristen binnen te willen laten. Ook dat land zit vanaf het begin van de pandemie op slot.