Goud (2)! Kan het geschiedenisboek van legendarische Ireen Wüst nog dikker?

De onwaarschijnlijke gouden medaille van de Olympische Spelen in Beijing heeft Nederland nu al te pakken. Ireen Wüst krijgt hem omgehangen. Alwéér Ireen Wüst, die al lang de grootste Nederlandse Olympiër was, ook voor haar wonderrace van vandaag.

„Ze was al historisch, maar dit is memorabel”, zei tv-commentator Martin Hersman na de gouden 1500 meter van Ireen Wüst. Je kunt er talloze superlatieven op loslaten. Maar het geschiedenisboek van de koningin van Nederland op de Olympische Spelen wordt alsmaar dikker. Je zou haast vergeten te melden dat Antoinette de Jong na haar zilveren en bronzen medaille tijdens de Winterspelen van Pyeongchang 2018 met brons op deze 1500 meter haar derde Olympische plak won. De Jong eindigde met 1.54.82 als derde achter de Japanse topfavoriete Miho Takagi (1.53,72). Takagi was dit seizoen op deze afstand tot nu toe onverslaanbaar.



Ireen Wüst, succesvolste Nederlandse Olympiër aller tijden

1.53.28. Met die tijd liet Ireen Wüst – 35 jaar is ze – bij haar vijfde Olympische Spelen een schok door de ijshal van Beijing gaan. Er kwamen nog zes schaatsters na haar aan de start, waarbij de grootste favorieten als de genoemde Takagi, Brittany Bowe (VS) en de Noorse wereldkampioene 2021 op de 1500 meter Ragne Wiklund. Met de gouden race heeft Ireen Wüst haar Olympische titel op de 1500 meter geprolongeerd. Ook in Pyeongchang won de geboren Brabantse vier jaar geleden al goud, net als 12 jaar (!) geleden in Vancouver. En dan was er ook nog goud op de 3000 meter in Turijn (2006!!!, laten we maar eens drie uitroeptekens achter een jaartal plaatsen) en was zij twee keer de beste in Sotsji 2014 (3000 meter en ploegenachtervolging).

Het is dus de zesde olympische gouden medaille voor Ireen Wüst. In totaal is het haar twaalfde medaille op de Spelen. Wüst was al de meest succesvolle olympiër van Nederland.

