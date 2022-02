Reissector boos om heringevoerde quarantaineplicht: ‘Nieuw fenomeen, maar oude maatregelen’

Woedend, dat zijn veel betrokkenen in de reissector. Vanaf morgen geldt er namelijk opnieuw een quarantaineplicht voor bepaalde vakantielanden, maar volgens de reissector is die maatregel achterhaald. De reisadviezen zijn veel te streng, zeggen ze, helemaal omdat omikron is veel landen dominant is én minder ziekmakend is.

Volgens reisbrancheorganisatie ANVR moet het „nieuwe fenomeen” daarom niet met „oude maatregelen” worden bestreden. Hier kun je lezen welke maatregelen gelden voor jouw vakantiebestemming.

Quarantaineplicht voor onder meer Turkije, Tunesië en Suriname

Het kabinet verscherpte eerder de reisadviezen voor een dozijn landen, waaronder Turkije, Tunesië en Suriname. In de reissector is daar geen begrip voor. Sterker nog, reisorganisaties zijn furieus. Volgens Frank Oostdam, voorzitter van de ANVR, worden al bijna twee jaar geen reizen uitgevoerd naar bestemmingen buiten de Europese Unie.

„De minder ziekmakende omikron is overal, waardoor het geen zin meer heeft reisbeperkingen op te leggen”, aldus Oostdam. Internationale onderzoeken én bevindingen van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese gezondheidsorganisatie hebben dat volgens hem aangetoond. Daarnaast wijst de brancheorganisatie naar de versoepelingen die buurlanden van Nederland doorvoeren.

Wegens de snel oplopende aantallen coronabesmettingen gelden Albanië, Bosnië en Herzegovina, Costa Rica, Bolivia, Guyana, Libanon, Noord-Macedonië, Panama, Servië, Suriname, Tunesië en Turkije vanaf morgen als zeerhoogrisicogebied. Reizigers uit deze landen moeten bij aankomst in Nederland in quarantaine. Als je een minimaal zeven dagen voor je reis naar Nederland de booster hebt gehad, hoeft dat echter niet.

Wel moeten alle reizigers die uit deze landen komen een negatieve coronatest kunnen overleggen. Een PCR-test mag bij vertrek maximaal 48 uur oud zijn, een sneltest niet meer dan 24 uur. Volgens Oostdam is die maatregel alleen maar „drempelverhogend” en voegt dat niks toe, zeker als je al gevaccineerd bent. „Dit werpt alleen maar onnodige reisbarrières op, zowel voor de zakenreiziger als de vakantieganger.”

Reissector: ‘Kijk opnieuw naar reisadviezen’

De reissector dringt er bij de overheid op aan nog eens goed naar de reisadviezen te kijken. Ook omdat toegezegd zou zijn dat de oranje adviezen die standaard golden voor landen buiten de EU op korte termijn zouden worden aangepast.

Verder zouden boosterprikken voor jongeren toegestaan moeten worden. Dit omdat de booster in verschillende landen een vereiste is om bijvoorbeeld toegang te kunnen krijgen tot een museum of de horeca. Dat dit nu nog niet mogelijk is, zou met name school- en studiereizen verpesten van vele jongeren. Volgens de ANVR zouden jongeren zelf moeten kunnen kiezen voor het al dan niet halen van een boosterprik.