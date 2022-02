Jongeren krijgen geen booster, dus ‘schoolreisjes in de ban’

Nederlandse tieners worden – hoogstwaarschijnlijk – niet geboosterd. De Gezondheidsraad vindt dat niet nodig, omdat de gezondheidswinst voor die groep „zeer beperkt” zou zijn. Maar in veel landen om ons heen heb je die booster wél nodig om naar toeristische trekpleisters te kunnen. Daarom schrappen scholen de unieke reizen voor hun scholieren, schrijft De Telegraaf.

In populaire schoolreis-landen als Frankrijk, Italië en Duitsland is een booster nodig als je naar een museum, restaurant of toeristische trekpleister wilt. Voor ongeboosterde scholieren zit dat er niet in. Scholieren in andere landen kunnen de booster wél krijgen. Maar als je niet naar een museum, restaurant of toeristische trekpleister mag, heeft zo’n schoolreisje weinig zin.

Geen booster voor scholieren brengt schoolreis in gevaar

Afgelopen najaar gooide de vaccinatiecampagne roet in het eten. Scholen durfden het toen niet aan leerlingen te vragen of ze gevaccineerd waren en schrapten de reizen of stelden ze uit naar uitgerekend dit voorjaar, aldus De Telegraaf. Reiskoepel ANVR noemt de perikelen rond de boosterprik voor tieners „gekmakend” en wil dat minister Hoekstra zich in Europees verband inzet voor gelijke regels binnen de lidstaten.

Volgens de directeur van de Stichting Voor Werkende Ouders kunnen scholieren „door die stomme regels” hun schoolreis op hun buik schrijven. „Dit is heel ingewikkeld. Natuurlijk valt er wat te zeggen voor veiligheid, maar we pakken jongeren zoveel af.”

Kuipers: ‘Vakantie geen belangrijke reden voor boosterprik’

Snel na het advies van de Gezondheidsraad, spraken veel jongeren én hun ouders hun zorgen uit over hun aanstaande vakantie. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuipers, zei destijds dat hij het advies nog goed moest bekijken, voor hij zelf een oordeel gaf. Wel zei hij dat vakantie niet de belangrijkste booster-reden is. Juist de gezondheid van jongeren moet voorop staan.

De Gezondheidsraad raadde aan om maatwerk te leveren voor jongeren binnen de risicogroep, maar niet alle jongeren te boosteren.