De mooiste winterbestemmingen om bij weg te zwijmelen

In Nederland ben je vaak snel op de winter uitgekeken. Echt winters weer hebben we zelden en het is hier vooral grijs en nat. Toch kan de winter zo magisch mooi zijn: besneeuwde bergtoppen, licht dat net even anders door de bomen valt, knusse avondjes bij het kampvuur. Krijg je er ook instant reiskriebels van? Zwijmel lekker even weg bij deze winterbestemmingen.

Reizen in de winter heeft allerlei voordelen. Zo heb je ook in de winter iets om naar uit te kijken. Dat voorkomt de winterblues en zorgt dat je er weer even tegenaan kunt tot het weer zomer is. Ook fijn: je kunt op die manier de winter echt omarmen.

1. Fins Lapland

Fins Lapland is echt een winterwonderland. De korte dagen maken het extra magisch. De zon staat laag aan de hemel en zorgt voor super mooi licht. Als het eenmaal donker is, kun je met een beetje geluk het noorderlicht spotten. Dat maakt de kou trotseren het helemaal waard.



2. Dolomieten

De Dolomieten zijn ieder seizoen mooi! In de winter zijn de hoge rotsen gehuld in een dik pak sneeuw. Het is sowieso een geliefde plek voor wintersporters, maar ook wanneer je niet van wintersport houdt is het de moeite waard om hier in de winter heen te gaan. Alleen al die prachtige uitzichten over de bergen!



3. Kopenhagen

De Deense hoofdstad is perfect voor een citytrip in de winter. Deze tijd van het jaar ligt er een sprookjesachtige deken over de stad. Misschien komt dat omdat de Deense schrijver Hans Christian Andersen – bekend van Het meisje met de zwavelstokjes en De kleine zeemeermin – in Kopenhagen heeft gewoond. In februari is Kopenhagen helemaal het bezoeken waard. De stad staat dan in het teken van kunst, muziek en eten.



4. De Zwitserse Alpen

Zwitserland is een van de meest geliefde landen voor wintersport. De Alpen zijn hier op z’n ruigst en daardoor zijn ze zo geliefd. Hier ben je verzekerd van een lange dag sneeuwpret. Aan het eind van de dag duik je een kroegje in voor de après ski!



5. Wenen

Nog zo’n mooie winterbestemming: Wenen! Een super knusse stad, waar je cultuur kunt combineren met wintersport. Overdag struin je door de knusse straten of glijd je op je ski’s van een helling net buiten de stad. ‘s Avonds duik je een cafe in voor een goed stuk Sacher Torte.



6. Harzgebergte

Het Harzgebergte in Duitsland is nog helemaal niet zo bekend, terwijl het maar 5 uur rijden is vanaf Utrecht. Het is ook nog eens enorm mooi! Een heel fijne bestemming als je wel van besneeuwde bergtoppen houdt, maar niet zo van skiën. Hier ga je namelijk gewoon wandelen.



7. IJsland

Van de Nordics moet je het hebben in de winter, want ook IJsland is magisch mooi. Uitgestrekte kale vlakten, kans op het Noorderlicht (zelfs in Reykjavik) en verschillende warmwaterbronnen. Extra leuk: in februari is het Winter Lights Festival. De straten van Reykjavik zijn dan nog gezelliger.



8. Brugge

Voor mooie winterbestemmingen hoef je helemaal niet ver te rijden, want ook Brugge is perfect voor een winterse trip. De stad is sowieso al mega romantisch en met een beetje geluk ligt er ook nog sneeuw. Met de auto ben je er binnen 3 uur, maar je kunt ook gewoon met de trein.