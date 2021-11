Dit zijn goede redenen om te gaan winterkamperen

Sinds corona is kamperen populairder dan ooit. Noodgedwongen vierden we de afgelopen twee zomers steeds vaker vakantie in eigen land en rees de verkoop van caravans, camperbusjes en tuinhuisjes de pan uit. Maar nu het winter wordt en de zoveelste lockdown weer voor de deur staat, zul je je misschien afvragen of de camping wel zo’n goed idee is. Of heb je juist zin om te gaan winterkamperen?

Lees dan vooral even verder, want wij voorspellen dat winterkamperen dé trend van deze winter wordt.

Miljoen extra kampeerders

Onder een heldere sterrenhemel rond een knisperend kampvuur met een glühwein of warme thee, diep wegkruipen onder je warme deken en wakker worden met een laagje rijp op je tent en een winterzonnetje. Heerlijk toch?

Volgens de ANWB schommelde de afgelopen tien jaar het aantal kampeerders in Nederland rond de 3 miljoen, maar dat zijn er inmiddels 4 miljoen geworden. Er komen dan ook steeds meer campings bij en vooral kleintjes die opereren op bestaande boerenerven.

Heel jaar hoogseizoen

Het moge duidelijk zijn: ‘back to basic’ is ‘back in business’. En zelfs in de winterperiode moet je bijtijds boeken als je een leuke campingplek of natuurhuisje wilt scoren, want het lijkt wel het hele jaar hoogseizoen.

Mocht jij nu het type luxepoes of showpony zijn en kriebel krijgen van het idee dat je in de winter naar een camping moet, check dan deze tien redenen om te kiezen voor winterkamperen. Misschien weten we dan zelfs jóu te overtuigen.

1. Je voelt meer verbondenheid met de natuur

In de winter heerst er een bijzondere sfeer in de natuur. Er zijn minder mensen die de kou trotseren, dus je kunt echt genieten van de stilte. Waar tijdens de zomermaanden campings nog wel eens overvol kunnen zijn, zul je dat in de winter niet zien. Je hebt alle plek om je tent, caravan of camper neer te zetten en hebt vaak een veld voor jou alleen!

2. Juist in de winter is het belangrijk om buiten te zijn

Doordat de dagen korter zijn in de winter, is de kans dat je lichaam voldoende licht krijgt kleiner. Maar tijdens een kampeervakantie ben je veel buiten en dat is juist in de winterperiode dus heel belangrijk. Je zult overdag meer zonlicht zien en daardoor ‘s nachts dieper slapen, waardoor je je ‘s ochtends frisser en vrolijker voelt.

Zonlicht heeft effect op de kwaliteit en diepte van de slaap. Licht, en dan met name in de ochtend, versnelt de biologische klok en laat hem daarmee in de pas lopen met het ritme van dag en nacht. Daardoor word je ‘s avonds ‘op tijd’ moe en kun je makkelijker in slaap vallen.

3. Winterkamperen is avontuurlijk

Dankzij de natuurelementen heb je ineens heel andere uitdagingen aan te gaan en prikkel je je zintuigen. Om jezelf warm te houden stook je een vuurtje op waarvoor hout nodig is. Misschien kun je wel zelf hout sprokkelen in het bos, of leren hoe je boomstammen kunt splijten.

Veel campings bieden ook koudetrainingen aan, waarbij je na een korte training je adem onder controle leer te krijgen om je vervolgens in een ijskoud meer te dompelen. Het is bewezen dat dit goed is voor je immuniteitssysteem.

4. Je wordt wakker bij zonsopgang

In de zomer drijf je vanzelf je tent uit, omdat de zon vroeg begint met schijnen. Maar kamperen in de winter is een totaal andere ervaring! Knus en warm in je comfortabele bed luister je ‘s ochtends naar de stilte. En doordat de zon dus later opkomt, word je vreedzaam gewekt door het natuurlijke, zachte licht en kun je de zonsopgang meemaken.

5. Duurzaam overnachten

In z’n algemeenheid geldt: hoe luxer de accommodatie, hoe groter de klimaatgevolgen. Maar bij kamperen wordt je water- en energieverbruik beperkt. In de natuur kun je gaan wandelen, mountainbiken en koken je boven je eigen kampvuur. Daardoor is kamperen de meest milieuvriendelijke manier van overnachten.

6. Wild laat zich sneller zien

Doordat er zo weinig mensen buiten zijn, is de kans groter dat je wilde herten, vossen of andere dieren ziet in de natuur. De dieren zijn in de winter minder actief door het beperkte voedselaanbod en tussen de kale bomen en struiken zijn ze makkelijker te zien. Het zoeken naar sporen (van pootafdrukken en uitwerpselen) kan helpen om wild te traceren. Vooral als er sneeuw ligt is het dat makkelijk!

7. Je hebt geen last van muggen en andere insecten

Een grote ergernis van kamperen in de zomer: muggen en insecten. Ze kunnen je uit je slaap halen en als je gestoken wordt, kun je last krijgen van jeuk (of nog erger, als je allergisch bent). Don’t panic, in de winter heb je daar helemaal geen last van.

8. Je kunt naar hartenlust vuurtjes stoken

In de zomer kunnen de temperaturen hoog oplopen. Als deze dan ook nog eens gepaard gaan met weinig regenval en weinig wind, dan kan het zo zijn dat de camping een stookverbod inlast. In de winter ligt dat gevaar niet op de loer, dus kun je met een gerust hart fikkies stoken.

9. Het is goedkoper

Ondanks de stijgende populariteit van winterkamperen, is er ‘s winters vaak meer plek op de camping en is het vaak ook goed betaalbaar. In het hoogseizoen betaal je toch toeslagen of zomertarieven, want veel mensen willen tijdens de schoolvakanties weg.

10. Afstand bewaren van andere gasten is op een camping heel makkelijk

Nu de zoveelste lockdown weer in aantocht is, zullen ook de corona maatregelen weer worden aangescherpt. Gelukkig is de 1,5 meter afstand regel heel gemakkelijk toe te passen op camping, want er zullen weinig mensen in je space komen.