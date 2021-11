5 gezonde snacks voor de avond waardoor jij beter zult slapen

‘s Ochtends begin jij braaf met je bakkie fruit. Tijdens de lunch eet je die salade. In de namiddag gaat er nog een appeltje in, en met het avondeten eet jij een groenteschotel. Good job. Maar dan….. Vervolgens hang jij op de bank terwijl je favoriete serie begint, en dan begint het te knagen. Dan trek jij die zak chips open of pakt er wat toastjes bij. Bye gezonde voornemens. Waarom probeer je deze gezonde snacks niet in de avond?

Of je nu wat kilo’s kwijt wilt raken, wat vitamientjes kunt gebruiken of moeilijk in slaap komt… deze gezonde snacks in de avond gaan jou als een prinsesje laten slapen.

Gezonde snacks in de avond

Vooral in de koude maanden kunnen we ons nog wel eens meer snoepen dan dat de bedoeling is. Was er maar een hele leuke website vol met handige tips en tricks om die avonden door te komen. Maar je hebt geluk: alsjeblieft, hier lees je de lekkerste gezonde snacks voor in de avond:

1. Kersen

En nee, wij bedoelen niet de mierzoete Haribo-snoepjes. We hebben het over de verse kersen. Waarom dit dé perfecte snack is voor in de avond? Omdat het je beter laat slapen. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen die ‘s avonds wat kersen eten daardoor meer melamine aanmaken, en eerder in dromenland belanden.

2. Banaan (met amandelboter)

Als je in de avond nog honger (of lekkere trek) krijgt, is dit dé perfecte snack. Bananen zorgen er namelijk voor dat jouw lichaam serotonine aanmaakt, wat bijdraagt aan een goede nachtrust. Wil je er helemaal een feestje van maken? Voeg er dan een beetje amandelboter aan toe. Amandelen zijn namelijk rijk aan vitamine E en magnesium: dé ingrediënten om jou helemaal zen te maken.

3. Kiwi

Deze bom van vitamine C gaat jou heerlijk laten slapen. Kiwi’s zorgen er namelijk (net als bananen) voor dat jij serotonine aanmaakt. Goed voor de nachtrust dus. Wist je trouwens dat je kiwi’s gewoon met schil kan eten?

Probeer ook deze snacks eens

4. Goji bessen

Oké, we geven toe. Je moet ervan houden. Niet iedereen is namelijk even gek van gojibessen. De donkerrode gedroogde besjes hebben een unieke smaak. Toch zitten ze vol met antioxidanten en zijn daardoor een mega-gezonde snack. Uit onderzoek bleek dat mensen die ‘s avonds gojibessen aten, sneller in slaap vielen én meer uitgerust wakker werden.

5. Griekse yoghurt

Yoghurt – en dan met name Griekse yoghurt – bevat veel calcium. Niet alleen lekker en gezond, maar ‘t laat jou ook binnen no time naar dromenland vertrekken. Daarbij zul je merken dat je ‘s ochtends minder honger hebt. Wil je helemaal een melamine-kick krijgen? Dan eet je ‘s avonds yoghurt mét kiwi, bessen, banaan én amandelboter. Slaap lekker!

Zo niet, dan heb je misschien iets aan deze tips om energiek wakker te worden.