Van Gucci tot Luna: dit zijn de populairste hondennamen

In Nederland geven baasjes hun viervoeter het liefst een klassieke naam. Max en Luna stijgen al jarenlang torenhoog boven andere hondennamen uit qua populariteit en dit is ook in 2021 wéér het geval.

Dat blijkt uit onderzoek van huisdierenverzekeraar Petplan, gebaseerd op basis van bij hun verzekerde honden. Toch blijkt uit hetzelfde onderzoek dat sommige baasjes ook – hoe moet je dat nou zeggen – voor een meer alledaagse naam kiezen, zoals Gucci, Gangster of Gappie.

Luna alwéér op 1 in top 10 hondennamen

Het is eigenlijk geen verrassing meer: Luna is alweer de nummer één hondennaam in Nederland! Max zit haar als nummer twee wel op de hielen, maar helaas: je kunt niet altijd de beste zijn, Max.

Net zoals vorig jaar (en eigenlijk alle jaren daarvoor) wordt de top-10 van populaire hondennamen gevuld met klassieke namen. Zo is al jarenlang Luna het populairst als hondennaam voor vrouwtjes en Max voor mannetjes. Wie weet zullen Verstappens recente succes ervoor zorgen dat hij in 2022 wél op nummer één weet te eindigen.

Een ‘Buddy’ tijdens de lockdown

Nederland kent sinds het begin van de coronatijd een enorme stijging in de vraag naar honden. Een van de belangrijkste redenen voor de aanschaf van een hond was eenzaamheid. Het is daarom niet voor niets dat sinds 2020 de naam Buddy steeds populairder wordt onder reutjes én in 2021 inmiddels is gestegen naar plek twee, vlak achter Max. En ondanks dat corona een flinke impact op ons dagelijks leven maakt, is de naam ‘Corona’ nog niet populair onder baasjes; slechts één hondje is naar het virus vernoemd. Benieuwd hoe deze zich vermenigvuldigt in 2022…

Grappige en aparte hondennamen

Niet iedereen geeft zijn hond een al te serieuze naam. Sterker nog: volgens hondenverzekeraar Petplan geeft een flink aantal baasjes hun viervoeter juist een grappige of aparte hondennaam. Zo passeren beroemdheden als Shakira, Tiesto en El Chapo de revue en ontspringen merkwaardige namen als Gucci, Gangster en Gappie de dans niet. Vooral laatstgenoemde hondennaam zal voor de nodige verwarring op straat zorgen, met name in Amsterdam.

Tekenfilms

Ook tekenfilmfiguren worden qua hondennamen steeds populairder onder baasjes en met name de Disney-klassiekers doen het goed. Zo is Nala van The Lion King een populaire naam onder teefjes en Simba – van dezelfde film – onder reutjes. Ook Jungle Boek met Balou en Mowgli en Tarzan van – je raadt het niet – de film Tarzan zijn geliefd onder hondenbaasjes. Toch gek dat er nog geen viervoeter is vernoemd naar Meneer Aardappelhoofd uit Toy Story.

