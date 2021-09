Thuiswerken en roken? Medewerkers van Japans bedrijf mogen dat niet meer

Dat roken niet gezond is, is niks nieuws. En sommige werkgevers waarderen het niet als je om de haverklap naar buiten gaat voor een rookpauze. Maar bij zakenbank Nomura, een Japans bedrijf, doen ze er nog een schepje bovenop. Ze eisen namelijk dat medewerkers niet roken als ze thuiswerken.

Het bedrijf stuurde al haar medewerkers een mededeling. Per oktober wordt er ook tijdens het thuiswerken niet meer gerookt. Website Bloomberg sprak met Yoshitaka Otsu, een woordvoerder van het bedrijf. Ook alle rookruimtes van het Nomura worden gesloten. Roken onder werktijd kan echt niet meer, volgens hen.

Nomura kan medewerkers niet controleren tijdens thuiswerken

Otsu benadrukt dat het bedrijf uitgaat van wederzijds vertrouwen. De zakenbank kan niet controleren of de medewerkers zich hier daadwerkelijk aan houden. Maar ze pleiten voor een anti-rookbeleid om de gezondheid van hun werknemers te beschermen. Het bedrijf houdt de werkvloer graag „gezond en levendig”.

De pandemie zorgt ervoor dat veel werknemers thuiswerken en dit lijkt niet echt bevordelijk voor rokers. Volgens een peiling van het National Cancer Center in Japan grijpen mensen thuis eerder naar een sigaret. Nomura streeft er in ieder geval naar om werknemers minder te laten roken. In maart rookte 20 procent van de medewerkers van Nomura. Het Japanse bedrijf wil dat dat percentage zakt naar 12 procent in 2025. Ze bieden sinds 2017 financiële steun aan om medewerkers te helpen met stoppen. Maar zij zijn niet het enige Japanse bedrijf dat roken ontmoedigt. Snackfoodmaker Calbee en Voedingsverwerker Ajinomoto voerden ook een rookverbod in onder werktijd.



Rookalarm naast de webcam? — Willem de Vlaming 🌐 (@WillemDeVlaming) September 1, 2021

Stoppen met roken

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is roken veruit een van de ongezondste leefstijlfactoren. Ongezonder dan slechte voeding of te weinig bewegen. In Nederland zijn rookruimtes per 1 juli niet meer toegestaan in publieke sectoren en openbare gebouwen. Dat geldt vanaf 1 januari ook voor rookruimtes in het bedrijfsleven.



Vandaag een online multidisciplinair overleg over een cliënt waar veel zorgen over zijn. Is de gezinsmanager gewoon aan het roken tijdens dit gesprek. Ik snap dat thuiswerken voordelen heeft, maar dit kan toch niet? Of ben ik gewoon echt oud en bekrompen aan het worden? — Marielle (@Marielle_bloei) April 8, 2021

