75 gezichten met ingrijpend verhaal: Holocaust-overlevenden in beeld

75 gezichten met een ingrijpend verhaal. De Duitse portretfotograaf Martin Schoeller legde ze allemaal vast voor de camera. De foto-expositie ‘Survivors: Faces of Life after the Holocaust’ brengt Joodse Holocaust-overlevenden in beeld.

Martin Schoeller werkt in New York en is geen onbekende in zijn vak. Hij fotografeerde wereldberoemde, maar ook onbekende mensen. Veelal portretfoto’s, waarbij je de gezichten kunt lezen en ogen spreken. Zijn foto’s verschenen in toonaangevende tijdschriften zoals Rolling Stone, TIME, Vanity Fair en Vogue.



Joodse Holocaust-overlevenden door de lens van Martin Schoeller

‘Gezichten die je kunt lezen en ogen die spreken’, geldt ook voor de 75 Joodse mannen en vrouwen die Schoeller vastlegde. Zoals je begrijpt schuilt achter iedere foto een ingrijpend verhaal. Ze hebben namelijk iets met elkaar gemeen. Deze Joodse mannen en vrouwen overleefden allen de gruwelijkheden en tragedies van de Tweede Wereldoorlog.

Ze overleefden concentratiekampen, doken onder en waren na de oorlog ineens een ‘survivor’. Waarvan families uiteen waren gerukt en het grootste deel niet meer thuiskwam. De Holocaust-overlevenden zochten na de oorlog naar een leven. Veel verhuisden naar landen als Amerika en natuurlijk Israël. Ondanks hun aangrijpende herinneringen zeggen de woorden bij de foto’s genoeg over hun kijk op het leven en de hoop op een betere toekomst.



Het fotomuseum aan het Vrijthof in Maastricht presenteert vanaf 5 september de portretfoto’s. Deze zijn tot 31 januari 2022 te zien. Metro mocht alvast een kijkje nemen en presenteert een aantal portretfoto’s hieronder. En de gefotografeerden geven nog een wijze les aan ons mee.

Haim Roet

Haim Roet (1932) wordt geboren als Joodse jongen in Amsterdam. Hij en zijn familie slagen erin om vlak voor hun deportatie naar Auschwitz vrijgelaten te worden. Zijn ouders sturen hem via het verzet naar een familie van een Nederlandse arts. Daar duikt hij onder onder een andere identiteit. Na de oorlog is hij herenigd met zijn vader en moeder. Maar zijn vier zussen en andere familieleden overleven de oorlog niet. Een paar jaar na de oorlog verhuist zijn gezin naar Israël. „Je moet je best doen om anderen te helpen. ‘Nooit meer’ verwijst niet alleen naar Joden, maar naar de hele mensheid”, aldus Roet.

Hannah Pick-Goslar

De 93-jarige Hannah Pick-Goslar wordt als Joods meisje geboren in Berlijn, maar verhuist later naar Amsterdam. Haar naam is bij velen bekend als ‘De vriendin van Anne Frank’. Hannah komt tijdens de Tweede Wereldoorlog in Westerbork terecht, waarna ze uiteindelijk gedeporteerd wordt naar concentratiekamp Bergen-Belsen. Daar komt ze op wonderbaarlijke wijze Anne Frank wederom tegen. Hannah overleeft uiteindelijk het kamp, Anne niet.

Er draait momenteel een film over de boezemvriendinnen in de bioscoop. Gebaseerd op het verhaal van Anne en Hannah. Zelf woont Hannah in Jeruzalem. „Alle mensen zijn geschapen naar het evenbeeld van God. We zijn allemaal hetzelfde. Ongeacht huidskleur of religie moeten we proberen samen in vrede te leven. We zouden harder ons best moeten doen om goed met elkaar om te gaan”, zijn haar woorden.

Rabbijn Israel Meir Lau

De inmiddels 84-jarige Rabbijn Israel Meir Lau wordt geboren in Piotrków in Polen. Tijdens de oorlog wordt hij op zevenjarige leeftijd gescheiden van zijn familie en gedeporteerd naar slavenwerkkamp Częstochowa. Later komt hij in concentratiekamp Buchenwald terecht. De Rabbijn overleeft de oorlog door de bescherming van zijn broer, die het zevenjarige jongetje verborgen hield in het kamp. Lau is nog steeds actief opperrabbijn van Tel Aviv en de voorzitter van Yad Vashem, het instituut ter nagedachtenis van de miljoenen slachtoffers van de Jodenvervolging. „Heb je medemens lief zoals jezelf. Dat is wat onze Thora ons vertelt. Haat niet. Neem geen wraak. Streef ernaar om lief te hebben en het universum te herbouwen”, aldus Lau.

Chana Arnon

De Nederlandse Chana Arnon (82) wordt geboren in het Friese Leeuwarden. Zij vlucht als peuter tijdens de Tweede Wereldoorlog via England naar Indonesië. Daar valt ze in handen van de Japanners en zij en haar familie belanden in een krijgsgevangenenkamp op Java. Ze overleven de oorlog, maar het grootste deel van hun familie doet dat niet. Chana woont inmiddels in Jeruzalem. „Mensen moeten vasthouden aan hoop en de waarden van de liberale democratie, en zorgen voor de zwaksten onder ons”, vertelt ze.