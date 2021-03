Vijf eenvoudige tips om beter te kunnen thuiswerken

Thuiswerken heeft voor- en nadelen. We verspillen minder tijd aan reizen en het fileprobleem is zo goed als opgelost. Aan de andere kant missen we de gesprekjes bij het koffieapparaat en worden we thuis snel afgeleid. Met deze tips hou je ook thuis de productiviteit op peil.

Voordat je begint met thuiswerken, zul je bepaalde risico’s moeten uitsluiten. Cybercriminelen zijn zich ervan bewust dat de meeste mensen nu thuiswerken. Zij weten ook dat veel particuliere computers minder goed beveiligd zijn dan die op kantoor. Daardoor zijn ze een vrij makkelijk doelwit voor hackers, die uit zijn op vertrouwelijke (bedrijfs)informatie.

Veilig werken

Een VPN of Virtueel Privénetwerk is dan een aangewezen oplossing. Een VPN vormt een extra schakel tussen de computer en de internet serviceprovider (ISP). Het internetverkeer tussen de computer en de VPN-server verloopt via een versleutelde tunnel. De VPN-server verzendt de gegevens vervolgens gecodeerd naar de ISP. De gegevens zijn daarmee onleesbaar voor hackers. Bovendien schermt de VPN-server het IP-adres van de oorspronkelijke verzender af en zijn gegevens ook niet meer te herleiden.

Een VPN is helemaal onmisbaar als je als thuiswerker buitenshuis wil werken. Openbare wifinetwerken zijn uiterst riskant omdat iedereen er gebruik van kan maken. De VPN-server wisselt in dat geval de gecodeerde informatie uit met de openbare server.

Nu je de digitale veiligheid van jezelf, je bedrijf en je klanten veilig hebt gesteld, is het tijd om aan de slag te gaan. Met deze 5 tips blijf je thuis op je productiefst:

Thuiskantoor

Alles begint met een comfortabele werkplek. Vermijd werken aan de keukentafel. Ten eerste wil je niet je hele werkdag tegen een berg afwas of kinderspeelgoed aan kijken. Ten tweede is de eetkamerstoel funest voor je rug. Richt daarom een goede werkplek in en investeer in een ergonomische bureaustoel. Vaak kun je deze bij je werkgever declareren. Zorg voor goede verlichting en maak er een gewoonte van om na het werk op te ruimen. Je begint de volgende dag veel gemotiveerder aan je werk als je aan een opgeruimd bureau gaat zitten.

Ken je eigen ritme

Sommige mensen maken ’s ochtends de meeste meters. Anderen werken juist het liefst in de avonduren. Iedereen heeft een eigen ritme en het één is niet beter dan het andere. Weet op welke momenten van de dag je het productiefst bent en pas je planning daarop aan.

Hou je ritme aan

Nu je niet (meer) op vaste tijden op je werk moet verschijnen, kan die wekker ook wel weg. Toch is het juist verstandig om een vast dag- en nachtritme aan te houden. Een keer uitslapen is niet erg, maar ga de volgende avond toch weer op tijd naar bed. En sta ’s ochtends weer op je vaste tijdstip op. Een regelmatig ritme bevordert ook je nachtrust. Je zult makkelijker in slaap vallen en uitgeruster opstaan.

Neem regelmatig pauze

Voor je er erg in hebt, zit je een paar uur achter elkaar naar een beeldscherm te staren. Dat is slecht voor je ogen. Je productiviteit lijdt eronder en al dat zitten is voor je lichaam niet lang vol te houden. Las daarom regelmatig een pauze in. Eigenlijk zou je elk half uur even iets anders moeten doen. Een rondje door het huis lopen en een paar rek- en strekoefeningen tussendoor doen wonderen.

Gebruik je pauzes niet om je social media te bekijken. Ook dan zit je weer naar een scherm te turen. Beperk de tijd die je besteedt aan social media tot bijvoorbeeld een kwartiertje tijdens de lunch of bewaar het voor na je werk.

Eet gezond

Op kantoor zul je waarschijnlijk niet zo snel de hele koektrommel leegeten of dat stuk pizza van gisteravond opwarmen. Thuis zijn deze verleidingen toch wat moeilijker te weerstaan. De combinatie van veel zitten en ongezond eten levert natuurlijk al snel gezondheidsproblemen op. Wees je bewust van wat je eet, het is tenslotte de brandstof voor je lichaam.

Eet drie keer per dag een gevarieerde maaltijd. Kook zoveel mogelijk zelf. Afhaal- en bezorgmaaltijden zijn misschien makkelijk, maar bevatten veel vet en zout. Zelf koken is veel goedkoper en je weet dat je met verse ingrediënten werkt. Er zijn veel gezonde gerechten die je snel in elkaar kunt zetten. Ook kun je grotere hoeveelheden bereiden en in porties invriezen. Zo heb je altijd een gezonde maaltijd bij de hand die je alleen nog even hoeft op te warmen na een productieve werkdag.