Prins William is er kort maar krachtig over: ‘We zijn géén racistische familie’

Prins William is er kort maar krachtig over. Zijn familie is niét racistisch. Punt. Op social media verschillen de meningen en worden er bepaalde foto’s gedeeld.

Prins William en zijn vrouw Catherine hebben zich vandaag voor het eerst weer in het openbaar laten zien sinds het veelbesproken interview van Oprah Winfrey met Williams broer Harry en zijn vrouw Meghan. Bij aankomst liet William weten dat zijn familie zeker niet racistisch is en dat hij Harry nog niet gesproken heeft.

William

„We zijn geen racistische familie”, zei William kort toen Sky News hem naar het interview vroeg. Toen hem vervolgens werd gevraagd of hij er al met Harry over heeft gepraat, ontkende de hertog van Cambridge. „Maar dat ben ik wel van plan.” Meer commentaar gaf William niet.



Prince William has said his family is not racist and he has not yet spoken to his brother since Harry and Meghan's explosive interview. Read more here: https://t.co/H0pbKqLu9J pic.twitter.com/NhjIqfTPpF — Sky News (@SkyNews) March 11, 2021

De Britse koninklijke familie ligt sinds afgelopen weekend onder vuur omdat Meghan en Harry een explosief interview gaven. Meghan vertelde onder meer dat leden van de koninklijke familie zich zorgen zouden hebben gemaakt over de huidskleur van Archie, toen Meghan nog zwanger was.

Serieuze aantijgingen

Buckingham Palace reageerde dinsdag door te zeggen de aantijgingen van racisme serieus te nemen. „De kwesties die aan de orde zijn gekomen, met name die van ras, zijn zorgwekkend”, stelde het paleis namens koningin Elizabeth. Hoewel er volgens haar een verschil van mening kan zijn over sommige herinneringen „worden ze zeer serieus genomen en zullen ze privé door de familie worden besproken.”

Reacties

Ook na zijn reactie blijkt weer hoe verdeeld over het interview, de koninklijke familie en Harry en Meghan wordt gedacht. Zo worden foto’s gedeeld van een overzees bezoek van Kate en hem, waarbij ze op zeer authentieke wijze ontvangen werden. Het blijkt nu voer voor de racisme-discussie. Al zijn er ook mensen die het relativeren. „Dit is hoe Twitter werkt. Gebruik foto’s die je uit de context haalt om mensen te overtuigen. Dit gaat om een ceremonie, niet iets waar de prins om heeft gevraagd. Het is iets cultureels.”



This is not racism. — 👑 Catherine with a Sea 🌊 (@sharkprincess85) March 11, 2021



No they aren't racist. Someone in the family upset her about something else, so she decided to play the race card and brand them all racist. — Richard Filer (@RacingGardener) March 11, 2021



Prince William: we are not a racist family

The U.K: pic.twitter.com/EWwu0eSrnC — Rhiannon (@rhiannonefc18) March 11, 2021



