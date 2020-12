De leukste ideeën om je foto’s te bewaren

Ben je iemand die vaak en veel foto’s maakt? Of alleen tijdens speciale momenten, zoals op een feestelijke gelegenheid of tijdens de vakantie?

Er zijn ongeacht in welke groep je valt altijd bijzondere foto’s die je echt niet wilt vergeten. Die je dierbaar zijn omdat deze een fijne herinnering oproepen. Dat zijn de foto’s die je echt wilt bewaren en daar zijn een aantal leuke ideeën voor beschikbaar.

Maak een fotoboek

De foto’s een plekje geven in een fotoboek is de old school manier om foto’s te bewaren. Je hebt verschillende opties om dit idee te realiseren. Zo is het mogelijk om de leukste foto’s af te drukken en een fotoboek te kopen. Je stopt de foto’s er dan zelf in, wat overigens een leuk werkje is omdat je meteen weer helemaal in het moment zit. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld een fotoboek via Albelli te laten maken. De foto’s zijn dan afgedrukt in een boek en zitten niet los, zoals bij het zelf samenstellen van een fotoboek.

Bewaar de foto’s in een kistje of stolp

Het is helemaal hip om als je op vakantie bent geweest een herinneringskistje te maken. Daar stop je dan niet alleen de favoriete vakantiefoto’s in, maar ook allerlei souvenirs. Bijvoorbeeld een mooie schelp die je kind op het strand heeft gevonden of een mooi steentje. Zo heb je misschien ook wel een bijzonder souvenir gekocht. Het kistje hoeft niet groot te zijn als er de foto’s er samen met de andere spullen maar inpassen.

Kinderen vinden het vaak geweldig om een vakantiekistje te maken. Zet de naam van de bestemming erop als je van plan bent dit elke vakantie te gaan doen. Overigens zijn er ook andere bewaarideeën, zoals in een mooie glazen stolp. Bijvoorbeeld als je een herfstwandeling door het bos hebt gemaakt met mooie foto’s. Dan droog je ook wat herfstbladeren en neem je kastanjes en dennenappels mee voor een echte herfstsfeer.

Zelf een fotocollage maken

Er zijn nog veel meer leuke ideeën om je foto’s te bewaren. Wat dacht je van een eigen fotocollage maken? Selecteer daarvoor de allermooiste foto’. Een collage is eenvoudig te maken door een grote fotolijst of frame te kopen en achter glas te bewaren. Of koop allemaal kleine fotolijstjes en hang deze met foto’s erin op als wanddecoratie. Wil je niets aan de wand hebben hangen? Dan is het ook nog leuk om praktische gebruiksvoorwerpen van foto’s te voorzien, zoals een kalender, mok of agenda.

Lees ook: Dit zijn populaire mogelijkheden als je in de zorg aan de slag wilt