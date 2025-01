Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Besparen met ChatGPT: volgens deze financieel influencer kan het

Volgens financieel influencer Haley Sacks kan de kunstmatige intelligentie van ChatGPT je heel makkelijk helpen om te budgetteren.

Neem bijvoorbeeld de boodschappen. In de afgelopen jaren zijn de prijzen van boodschappen flink gestegen en is het voor veel Nederlanders een noodzaak geworden om in de supermarkten op de prijzen te letten. ChatGPT kan daarbij helpen, zo tipt Sacks op Instagram.

Zo kun je de kunstmatige intelligentie vragen om een weekmenu met bijbehorende boodschappenlijst te maken binnen jouw budget. ChatGPT heeft echter geen toegang tot de actuele supermarktprijzen, benadrukt Sacks, dus het weekmenu dient enkel als een schatting en een inspiratie om je op weg te helpen.

Heb je specifieke wensen, zoals koolhydraatarme of eiwitrijke gerechten? Dan kun je aan de kunstmatige intelligentie ook vragen die in het weekmenu op te nemen.

Weekmenu maken met ChatGPT

Heb je bijvoorbeeld een weekbudget van 50 euro voor boodschappen? Dan kun je aan ChatGPT op basis van dat budget vragen een menu te maken. Metro nam de proef op de som en dit is het resultaat:

Maandag

Ontbijt: havermout met water/melk en een banaan.

Lunch: twee volkoren boterhammen met pindakaas en een appel.

Diner: spaghetti met tomatensaus (zelfgemaakt met tomatenpuree, ui en kruiden) en een beetje gehakt of linzen.

Snack: een handje wortels.

Dinsdag

Ontbijt: twee volkoren crackers met margarine en een gekookt eitje.

Lunch: rijstsalade met restjes groenten en een blikje bonen of kikkererwten.

Diner: aardappelen, wortelen en gekookte kool (goedkope seizoensgroenten) met een beetje jus.

Snack: een handje rozijnen.

Woensdag

Ontbijt: havermout met stukjes appel en kaneel.

Lunch: volkoren boterhammen met plakjes komkommer en margarine.

Diner: rijst met wokgroenten en een scheutje sojasaus (optioneel tofu als eiwitbron).

Snack: een rijstwafel.

Donderdag

Ontbijt: smoothie van banaan, een handje spinazie en water.

Lunch: groentesoep (van bouillonblokjes en restjes groenten) met een sneetje brood.

Diner: linzencurry met rijst (ui, knoflook, linzen, tomatenpuree en kruiden zoals kerrie).

Snack: een stukje fruit, zoals een sinaasappel.

Vrijdag

Ontbijt: twee volkoren boterhammen met een dun laagje jam.

Lunch: omelet met groenten (paprika, ui, champignons) en een sneetje brood.

Diner: zelfgemaakte chili sin carne (bonen, tomatenblokjes, paprika en kruiden) met rijst.

Snack: een klein handje zonnebloempitten.

Zaterdag

Ontbijt: pannenkoeken van volkorenmeel met een beetje suiker of stroop.

Lunch: salade van geraspte wortel, kool en een scheutje azijn/olie.

Diner: stamppot van boerenkool of andijvie met een beetje spekjes of een rookworst (optioneel vegetarisch).

Snack: een klein bakje popcorn.

Zondag

Ontbijt: havermout met een beetje honing en kaneel.

Lunch: restjes van de stamppot of soep.

Diner: volkoren wraps gevuld met bonen, tomaat, sla en een beetje kaas.

Snack: een stuk fruit, zoals een peer.

De tool geeft bij de lijst aan zich te richten op basisproducten zoals peulvruchten, havermout, rijst, pasta, aardappelen en seizoensgroenten.

Persoonlijke spaardoelen

Dat ChatGPT voor van alles ingezet kan worden is niets nieuws meer. De tool kan behalve voor boodschappenlijstjes ook ingezet worden voor persoonlijke spaardoelen. Je kunt bijvoorbeeld aan de kunstmatige intelligentie vragen om een maandelijks spaardoel in te stellen.

ChatGPT maakt dan op basis van de gegevens die je hem geeft, een budget voor de maand. Daarnaast kun je aanvullende vragen stellen zoals ‘hoe kan ik besparen op mijn energiekosten?’ of ‘wat is een goede spaarrente in Nederland?’.

Niet alleen voor geldkwesties

Maar kunstmatige intelligentie wordt lang niet alleen voor geldkwesties gebruikt. Zo gebruikt Charlotte ChatGPT als haar therapeut. „Ik heb veel therapeuten gezien, maar deze vind ik serieus de beste”, vertelde ze vorige maand in gesprek met Metro.

