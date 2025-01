Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een auto cadeau geven: waar moet je op letten?

Een auto cadeau geven klinkt als een mooi gebaar. Misschien wil je iemand verrassen voor een verjaardag, afstuderen of juist helpen aan een betrouwbare vervoersoplossing. Toch komt hier meer bij kijken dan alleen de aankoopprijs. Denk aan eigendomsregels, belasting en extra kosten.

In dit artikel lees je waar je op moet letten, zodat je geen onvoorziene problemen krijgt.

Wettelijke aspecten en dekking

Allereerst is het slim om te kijken naar de eigendomsregels. Wil je de auto echt geven, dan moet het kenteken worden overgeschreven naar de ontvanger. Deze stap is geen schenking in juridisch opzicht, maar een eigendomsoverdracht. Houd er rekening mee dat er ook verzekeringen nodig zijn. De ontvanger wordt immers de nieuwe eigenaar die de auto wettelijk moet verzekeren. Je kunt niet zomaar de oude polis door laten lopen, want die staat vaak op naam van de vorige houder.

Als je de auto zelf koopt en vervolgens aan iemand anders geeft, controleer dan of je tijdelijke dekking kunt regelen tot het kenteken is omgezet. Zo voorkom je boetes als er iets gebeurt voordat de overdracht volledig is afgerond.

Schenkbelasting en eigendomsoverdracht

Geef je de auto weg als een vorm van financiële steun, dan kan de Belastingdienst dit beschouwen als een schenking. Bij een schenking hoort soms schenkbelasting. Of je daarvoor moet betalen, hangt af van de waarde en de relatie tussen gever en ontvanger. Voor ouders die hun kind willen helpen, gelden andere regels dan voor vrienden of verre familie.

Het bedrag van de auto kan boven een vrijgestelde grens uitkomen. In dat geval moet je aangifte doen van een schenking. Houd dus rekening met de dagwaarde van de auto. Is die hoger dan de jaarlijks vrijgestelde drempel, dan kan de ontvanger te maken krijgen met een aanslag. Informeer je goed, bijvoorbeeld door op de website van de Belastingdienst te kijken of door advies te vragen aan een notaris. Dat voorkomt vervelende financiële verrassingen.

Praktische en financiële overwegingen

Naast regels over belasting en eigendom is het handig om te denken aan andere kosten. De nieuwe eigenaar moet wegenbelasting betalen en een onderhoudsbudget hebben. Ook moet diegene een tankpas of laadkaart kunnen bekostigen, afhankelijk van het type auto. Wil je iemand verrassen? Dan is het fijn om te praten over deze bijkomende lasten. Soms is het immers niet handig om opeens een auto te krijgen die duur in onderhoud is.

Overweeg ook of je een auto van hoge waarde wilt schenken. Misschien is een eenvoudiger model handiger, zodat de ontvanger niet met hoge kosten zit. Vergeet niet om papieren netjes te regelen. Denk aan het overschrijven van kenteken, het tekenen van documenten bij een postkantoor of RDW-loket en het regelen van verzekeringen. Met een goed plan en open communicatie zorg je dat dit cadeau geen obstakel wordt, maar een positieve ervaring voor iedereen. Zo krijgt de ontvanger niet alleen een mooie auto, maar ook plezier zonder onnodige zorgen.

