Deze blessures komen het vaakst voor in de slaapkamer

Probeer je tijdens het vrijen elk standje uit, of houd je het liever bij een vertrouwde routine? Hoe dan ook, een blessure in bed kan iedereen overkomen. Sterker nog: ongeveer 1 op de 3 mensen heeft dit weleens gehad! De volgende keer kun je tijdens het rollebollen toch maar beter een beetje voorzichtig zijn, zodat je geen van de onderstaande blessures oploopt.

Blaasontstekingen

Vooral voor vrouwen een bekend probleem: een blaasontsteking! Het branderige gevoel van de ontsteking kan erg vervelend zijn. De beste manier om dit te voorkomen is door elke dag voldoende water te drinken en na de seks gelijk te gaan plassen. Heb je het toch opgelopen? Als het niet vanzelf weggaat, kun je het beste even naar de huisarts gaan. Zo’n antibioticakuur is soms geen pretje, maar een stuk fijner dan een uit de hand gelopen ontsteking!

Problemen met speeltjes

Experimenteren is voor velen een belangrijk onderdeel van het vozen. Hartstikke leuk dus om erotische producten zoals seksspeeltjes in huis te halen. Zorg ervoor dat de producten die je gebruikt ook echt gemaakt zijn voor in de slaapkamer: geen rare objecten zoals tandenborstels of langwerpige fruitsoorten dus!

Het risico is hierbij vooral dat er iets vast komt te zitten op de verkeerde plek. En ja, dan kan je er niet onderuit: een bezoekje aan de huis- of spoedarts is in deze situatie een must. Ga je het zelf proberen te verwijderen, dan kan je het zelfs verergeren.

Verrekte spieren

Een wild avondje kan al snel leiden tot een verrekte spier. Vooral spieren in de nek, rug en benen vallen hier vaak slachtoffer aan. De truc om dit te voorkomen is simpel: in plaats van gelijk all in te gaan, kun je het beter rustig opbouwen. Neem je tijd voor wat rustig voorspel, ook als je écht niet langer kunt wachten. Door je lichaam een goede warming-up te geven, ben je er helemaal klaar voor.

Schrale plekken

Intensieve en langdurige sessies in de slaapkamer kunnen nog weleens voor schaafplekken zorgen. De wrijving kan je lichaam namelijk wat stroever maken. Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat je voldoende glijmiddel gebruikt. En ook hier geldt: neem genoeg tijd voor het voorspel! Zo gaat alles op een natuurlijke manier soepeler. Wrijfplekken en een stroef gevoel zijn soms bovendien een teken om even een pauze in te lassen.

Veiligheid voorop

Je wilt natuurlijk niet door één van de bovenstaande blessures uit de running zijn. Het is soms echter moeilijk om een bed-blessure helemaal te voorkomen. Door goed geïnformeerd te zijn, voldoende tijd aan het voorspel te besteden en geen rare objecten te gebruiken kan je meestal al een hoop problemen vermijden.