Het Metro-panel over de stelling: ‘De zomervakantie moet korter’

‘Zomervakantie is goed zoals het nu is’

„Ik denk dat het voor kinderen fijn is om langere tijd vrij te zijn. Dus ik denk dat de zomervakantie goed is zoals het nu is. Wel met de kanttekening dat het voor een aantal kinderen heel goed is maar voor een aantal kinderen wel veel te lang duurt. Stel dat je als kind geen fijne thuissituatie hebt, dan is zes weken erg lang, dat hebben we ook tijdens de coronalockdowns gezien. Dat is natuurlijk heel dubbel.

Ik denk vooral dat het voor kinderen heel fijn is om even los te komen van de prestatiedruk die er is. Dat het fijn is om ruimte te krijgen om je eigen dingen te doen, waar je zin in hebt. En vooral dat je even tot rust kan komen en weer ruimte krijgt voor creatieve ideeën. Wat je nu ziet is dat van kinderen best veel wordt gevraagd: goed je best doen op school, naar sportclubjes, vrienden hebben, en je moet op social media meekomen. Daarom is het fijn als kinderen af en toe goed kunnen ontspannen.”

‘Fijn om even niet in die groepsdynamiek te zitten’

„Wat vaak wordt geroepen in deze discussie is dat kinderen grote leerachterstanden krijgen in die zes weken vakantie, bijvoorbeeld dat de leesvaardigheid achteruit gaat. Ik denk dat je als school in ieder geval tips kan meegeven aan ouders hoe ze daar wat aan kunnen doen.

Maar zeker als je in groep zeven of acht zit, waar kinderen heel actief met social media bezig zijn en daar veel reuring om kan ontstaan, dat het even fijn is dat je niet in die groepsdynamiek zit en je je zes weken op jezelf kunt richten. Dat is misschien wel belangrijker dan steeds maar moeten presteren. Ik ben er geen expert over, maar ik vraag me ook af hoe dat zit met de leerachterstanden. Hoe erg zijn die als de vakantie zes weken lang duurt?”