Voorkom boetes: verlicht je fiets op de juiste manier

De dagen worden korter, dus de politie staat weer langs de wegen om fietsers te bekeuren. Dit kun je natuurlijk heel simpel voorkomen: zorgen dat je je verlichting op je fiets op orde hebt. Het scheelt je niet alleen geld, het is ook een stuk veiliger.

Even de basisregels ter opfrissing: je fietslamp voor moet wit of geel zijn en zorg dat je de achterkant van je fiets verlicht met rood licht. De lamp moet recht voor- of achteruit schijnen, dus niet naar de zijkant. De lampen mogen niet knipperen.

Zorg dat je reflectoren hebt

Je fiets moet ook reflectoren hebben. Op de achterkant, trappers en wielen of banden. De reflector aan de achterkant moet rood zijn en mag geen driehoek zijn. Op je wielen of banden heb je witte of gele reflectoren. En op je trappers (amber) gele. Sommige mensen fietsen rond met spaakreflectoren. Dat mag niet.

Mag je losse lampjes gebruiken op je fiets?

Losse lampjes mag je gebruiken. Wel moeten ze de juiste kleur hebben, net als bij normale fietslampen. Je moet zorgen dat ze goed zichtbaar zijn, er mag dus niks overheen hangen. Lukt het niet om de lampjes aan je fiets vast te maken? Dan mag je het lampje op je bovenlichaam dragen. Op je hoofd, armen of benen mag niet.

Wat moet je doen als je twee voorwielen hebt? Dan moet je ook twee lampen hebben, bij elk wiel een wit of gele lamp. Ook heb je bij beide wielen de juiste reflectoren nodig.

Je smartphone is geen fietsverlichting

Mensen die te laat merken dat hun verlichting niet werkt, willen hun smartphone nog weleens gebruiken als fietslamp. Doe je dit omdat je door een onverlicht gebied fietst, tussen de weilanden bijvoorbeeld? Dan kun je geluk hebben dat de politie het accepteert. Maar negen van de tien keer is dat niet het geval.

Als je een gehumeurde agent tegenkomt, kan hij je zomaar twee bekeuringen geven. 70 euro omdat je geen verlichting hebt en daarbovenop nog eens 160 euro omdat je je telefoon in je hand hebt.

Wanneer krijg je een boete op de fiets?

Dat je een boete krijgt wanneer je zonder licht fietst, spreekt voor zich. Maar wist je dat je niet alleen boetes krijgt als het pikdonker buiten is? Ook bij schemer of slecht weer hoor je je verlichting aan te doen. Doe je dat niet? Dan loop je het risico bekeurd te worden. Wanneer je geen reflectoren hebt, de kleur van je verlichting niet juist is of je lampen knipperen, ben je ook de sjaak.

Als je geen (goede) fietsverlichting hebt en de politie pakt je, mag je 70 euro aftikken. Heb je geen (goede) reflectoren? Dat kost je 45 euro. En dan komt er ook nog eens 9 euro administratiekosten bovenop.

Waarom kan fietsverlichting knipperen maar mag het niet?

Over dat knipperen: het mag niet, maar toch kan veel fietsverlichting knipperen. Waarom is dat? „Onderzocht is dat het voor overige weggebruikers moeilijk is om de snelheid in te schatten van een fietser als de lampjes knipperen. Dat de fabrikant dan toch lampjes maakt die kunnen knipperen, is aan de fabrikant”, legt Veilig Verkeer Nederland uit bij Omroep Gelderland.

Maak van je fiets dus geen disco, maar doe gewoon wat van je gevraagd wordt. „Als fietsers zelf extra verlichte accessoires toevoegen aan de fiets, leidt dit tot afleiding in het verkeer.”

