Deze actie in het verkeer verdient de hoogste boete, vinden automobilisten

Iedereen maakt weleens een foutje in het verkeer, of het nou bewust of onbewust is. Maar volgens Nederlandse automobilisten kloppen de boetebedragen niet altijd bij de overtreding. Zo is de 490 euro boete voor foutief parkeren op een gehandicaptenplek een van de hoogste boetes, maar moet dat volgens de meeste Nederlandse automobilisten anders.

62 procent van hen vindt namelijk dat smartphonegebruik tijdens het rijden veel strenger beboet mag worden, blijkt uit onderzoek van Overstappen.nl.

Automobilisten: ‘Rijden met smartphone in hand verdient hogere boete’

Die boete van 490 euro mag volgens Nederlandse automobilisten dus best voor smartphonegebruik in het verkeer gelden. Ook door een rood licht rijden, het negeren van een rood kruis en bumperkleven, mag volgens hen strenger bestraft worden. Slechts 28 procent vindt echter dat fout parkeren op een gehandicaptenplaats in de top vijf verkeersboetes thuishoort.

Op dit moment zijn dit de duurste verkeersboetes:

Foutief parkeren op een gehandicaptenplek: 490 euro

Een telefoon vasthouden achter het stuur: 420 euro

Bus of tram inhalen aan de kant waar mensen uitstappen: 300 euro

Onnodig geluid maken: 300 euro

Een kruispunt blokkeren: 300 euro

Over een verdrijvingsvlak rijden: 300 euro

Aantal verkeersboetes in Nederland Uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) blijkt dat er in 2023 8.463.917 boetes werden uitgegeven voor lichte verkeersovertredingen. Het grootste deel, 6.546.450 boetes, was voor een snelheidsovertreding.

‘Fout parkeren minder streng bestraffen’

Volgens de automobilisten in ons land zijn rechts inhalen, het overschrijden van een doorgetrokken streep en onnodig stilstaan op de vluchtstrook minder ernstig. Die overtredingen hoeven van hen niet zwaar beboet te worden.

En wat is dan de overtreding waarbij automobilisten het liefst een toegeknepen oogje zien? Fout parkeren. Op dit moment geldt daar een boete van 120 euro voor, wat – vergeleken met het foutief parkeren op een gehandicaptenplek – nog laag is.

