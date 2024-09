Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Komen er tolwegen in Nederland? ‘Voor sommige trajecten geen slechte gedachte’

Op dit moment kennen we in Nederland geen tolwegen, wel toltunnels. Is het een idee om ook tolwegen te introduceren in ons land? Minister Barry Madlener van Infrastructuur (PVV) ziet daar wel iets in. Er zijn op dit moment geen plannen, maar hij sluit het idee niet uit.

Madlener ziet namelijk een verdienmodel voor investeerders in de tolwegen. Die stoppen dan geld in de aanleg of het onderhoud van een snelweg, en verdienen vervolgens aan de geheven tol. „Op dit moment zijn er totaal geen plannen in die richting”, voegde hij toe op BNR Nieuwsradio, maar „ik vind het voor sommige trajecten niet eens een slechte gedachte”.

Tolwegen in Nederland

Het vorige kabinet, Ruttes laatste, wilde rekeningrijden invoeren in 2030. Dat betekent: betalen voor elke kilometer die je rijdt, ongeacht of het tijdens de spits is. Aan dat plan zaten echter nog veel haken en ogen, bijvoorbeeld hoe de gereden kilometers worden bijgehouden. En zouden in het buitenland gereden kilometers dan ook meetellen? Ook Madlener noemt rekeningrijden ‘theoretisch goed, maar niet werkend in de praktijk’. Het invoeren van tolwegen kan een alternatief zijn.

De minister van Infrastructuur ziet in tolheffingen bovendien een voordeel omdat mensen de keuze hebben. „Als je niet wil, ga je in de file staan.” Hij ziet het als een optie om private investeerders aan te trekken als er straks „echt geen geld” is vanuit de overheid. Hij noemt het voorbeeld van een pensioenfonds dat mogelijk een extra baan wil aanleggen op een traject waar elke dag file staat. Dan kan het heffen van tol als verdienmodel een uitweg zijn, denkt Madlener.

Overigens is niet alleen een tekort aan geld een probleem als het gaat om infrastructuurprojecten, waaronder werken aan snelwegen. Zo is er ook een groot tekort aan mensen om het werk uit te voeren en moet rekening worden gehouden met stikstofuitstoot.

