Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ruim de helft van de elektriciteit komt uit hernieuwbare bronnen, voor het eerst ooit

Voor het eerst komt meer dan de helft van de elektriciteitsproductie in Nederland uit hernieuwbare bronnen, zoals wind- en zonne-energie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de eerste helft van dit jaar steeg de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen naar 32,3 miljard kilowattuur. Hiermee kwam het aandeel hernieuwbare elektriciteit op 53 procent van de totale elektriciteitsproductie.

De elektriciteitsproductie uit wind steeg met een derde naar 17,4 miljard kilowattuur. Ruim twee derde van deze stijging vond plaats op zee, vooral dankzij de nieuwe windparken Hollandse Kust Zuid en Hollandse Kust Noord. De elektriciteitsproductie uit zon steeg naar 11,7 miljard kilowattuur, een toename van 0,8 miljard. De productie uit biomassa nam wel af, met 16 procent.

De elektriciteitsproductie uit fossiele bronnen ging in dezelfde periode fors omlaag. De productie uit kolen daalde met bijna 40 procent. De productie uit aardgas daalde naar 21,3 miljard kilowattuur, met name bij elektriciteitscentrales, ondanks gedaalde prijzen voor aardgas en CO2-emissies.

Franse kern- en waterkrachtcentrales

Nederland heeft in de eerste zes maanden van dit jaar 2,3 miljard kilowattuur meer uitgevoerd dan ingevoerd. De invoer steeg met 4 procent in de eerste helft van 2024, terwijl de uitvoer met 10 procent daalde. Vooral de uitvoer naar België (9 procent) en Duitsland (7 procent) nam sterk af. Door een sterke toename van de productie van de Franse kern- en waterkrachtcentrales, importeerden deze landen meer elektriciteit uit Frankrijk, In plaats van uit Nederland.

Het verbruik van elektriciteit is in de eerste helft van 2024 met 5 procent gestegen naar 55,8 miljard kilowattuur. Dit is iets onder het niveau van voor corona.

ANP

Reacties