‘Kabinet wil rekeningrijden invoeren, betalen voor elke kilometer’

Betalen voor élke kilometer die je rijdt. Dat is het kabinet van plan. Vanaf 2030 wil het kabinet rekeningrijden invoeren, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen de spits en andere uren. Welk tijdstip je ook rijdt: je betaalt dezelfde prijs. De Telegraaf weet te melden dat dat het plan is dat het kabinet voor rekeningrijden voor ogen heeft. Maar er zitten nog wel de nodige haken en ogen aan de uitvoering van het plan.

Zoals al genoemd maakt het dus niet uit wanneer je rijdt: of dat nou in de spits of op een minder druk moment is. Ook is er geen verschil tussen snelwegen en andere wegen én zouden in het buitenland gereden kilometers meetellen. Dat melden ingewijden aan de krant over de rekeningrijden-plannen die minister Mark Harbers (Infrastructuur) en staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) binnenkort willen presenteren.

Vanaf 2023 rekeningrijden zonder onderscheid spitsuren

In het coalitieakkoord is afgesproken het rekeningrijden pas over bijna tien jaar in te voeren. Wel moet het kabinet dat plan al voorbereiden. Er zijn ook nog wel wat beren op de weg. Zo is het bijvoorbeeld de vraag hoe de gereden kilometers worden bijgehouden.

Daar zijn wel verschillende opties voor opgesteld: het zou bijvoorbeeld via de RDW kunnen lopen, die bij apk-keuringen de nieuwe kilometerstand kan noteren. Maar het nadeel daarbij is dat nieuwe auto’s pas na vier jaar gekeurd hoeven te worden en daarna eerst om de twee jaar. Dat zou betekenen dat mensen dan telkens een flinke som taks moeten afrekenen. Ook is een optie om kastjes te plaatsen in auto’s of de gereden kilometers via de telefoon bij te houden, maar dat stuit op privacybezwaren.

Camera’s langs wegen plaatsen om zo automobilisten ‘in de gaten te houden’ is ook niet ideaal. Die camera’s hangen namelijk lang niet langs alle wegen in Nederland.

Het ‘systeem van betalen naar gebruik’ moet uiteindelijk net zoveel gaan opleveren als de wegenbelasting. Dat is zo’n 6 miljard euro per jaar en dus een welkome aanvulling van de schatkist.