De Spaarrekening van Chloé: ‘Er staat nog maar 20 euro op mijn rekening’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 33-jarige Chloé, die door onvoorziene omstandigheden nog maar 20 euro op haar rekening heeft staan.

Beroep: zelfstandig communicatieadviseur

Netto-inkomen: 1500 euro

Woonsituatie: samenwonend in een koophuis

De Spaarrekening van Chloé

Vertel, hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Het is heel beschamend om te zeggen, maar op het moment heb ik gewoon geen spaargeld. Wat heet; op mijn betaalrekening staat nu 20 euro, omdat mijn salaris pas over een paar dagen wordt gestort.”

Hoeveel spaar je normaal gesproken per maand?

„Eerlijk gezegd had ik daar voorheen weinig zicht op. Ik heb een eigen bedrijfje en mijn facturen worden uitbetaald op mijn werkrekening. Eén keer per maand schreef ik 2000 euro af naar mijn betaalrekening, mijn salaris. De rest liet ik op die werkrekening staan. Daar gingen ook wel vaste lasten vanaf, zoals mijn zakelijke telefoonabonnement en belastingen, maar er stond ook een flinke smak geld op, in totaal iets van 30.000 euro. Een deel daarvan was gereserveerd voor de Belastingdienst, de rest was spaargeld, dus dat ging vrij ongemerkt. Wat ik wel weet, is dat die 30.000 euro redelijk constant bleef gedurende de jaren.”

Wat is er precies gebeurd dat je nu geen spaargeld meer hebt?

„Een opeenstapeling van gebeurtenissen en wat ongeluk. Het begon ermee dat onze auto vorig jaar stuk was. Repareren ging niet meer, dus er moest een nieuwe komen. Een aankoop die mijn vriend en ik samen deden, ieder de helft. We hebben zo goedkoop mogelijk gekeken, maar wilden ook een paar gemakken in de auto – stoelverwarming, om maar wat te noemen. Lang verhaal kort: die auto kostte 16.000 euro in totaal, dus 8000 euro per persoon. Ik kon dat prima missen, dat zeker. Maar ik had geen rekening gehouden met het feit dat twee van mijn vaste opdrachtgevers dit voorjaar moesten bezuinigen op hun freelancers – en ik van de ene op de andere dag nauwelijks nog werk had.”

Je moest gaan teren op je spaargeld?

„Nou, ik moest vooral op zoek naar nieuwe opdrachtgevers, maar zo makkelijk ging dat niet. Verkeerde timing misschien, vlak voor de zomer zijn de meeste invalklussen al opgevuld. Sowieso zijn veel mensen op vakantie en wordt er vaak pas weer in het najaar gekeken naar de organisatiestructuur. Maar goed, ik had best nog wel een buffer, alleen naarmate de afgelopen maanden vorderden en mijn saldo alleen maar slonk – terwijl de vaste lasten wél doorgingen, werd ik toch wat nerveuzer. Gelukkig heb ik als het goed is een interim klus te pakken die in oktober begint, maar feit is wel dat mijn reserves op zijn en ik keihard aan de bak moet om mijn inkomen weer op peil te brengen. Ik baal dus ook extra hard dat ik net die auto heb gekocht, anders had ik nog 7000 euro extra gehad.’

Wat is je plan?

„Ik ben geen held als het om budgetteren gaat, maar dat zal nu wel moeten. Kort door de bocht betekent het: zo min mogelijk uitgeven.”

Is er iets waar je meer geld aan uitgeeft dan je zou willen?

„Pff ja, boodschappen. Ik probeer echt op ons weekbudget te letten en ik koop zo goedkoop mogelijk in, maar alsnog ben ik 80 euro per week kwijt aan de boodschappen – en dan eten we echt niet fancy, integendeel, het is vaak meer van hetzelfde, met aardappels, vlees en groenten.”

Wat zou je nog aan je financiële situatie willen veranderen?

„Niet zo moeilijk: dat ik weer wat meer te besteden én een buffer heb. Dat zou rust geven.”

Wat is je beste financiële tip?

„Ik weet niet of ik in de positie ben om een financiële tip te geven, haha, maar ik zou zeggen: doe geen al te grote uitgaven die je je eigenlijk niet kunt permitteren en zorg dat je altijd een stabiele buffer hebt, waarmee je het écht lang kunt uitzingen. Het is ook voor mezelf een wijze les, maar momenteel nog wel een beetje met een zure bijsmaak.”

