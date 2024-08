Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Drukte op snelwegen verwacht door terugkerend vakantieverkeer

Wie dit weekend huiswaarts keert van zijn of haar vakantieadres, doet er verstandig aan goed voorbereid op weg te gaan. ANWB Verkeersinformatie waarschuwt voor drukte op binnen- en buitenlandse wegen.

Maandag starten de scholen weer in regio Midden en een week later gaan ook de laatste vakantievierende leerlingen in het Noorden de schoolbanken weer in. Dat zorgt dit weekend voor een ware uittocht uit onze favoriete vakantielanden, voorspelt de ANWB. Hoe je je het beste voorbereidt op topdrukte op de wegen, zette Metro eerder al uiteen. Zo is het belangrijk altijd voldoende eten en drinken mee te nemen.

Lees hier op welke (Europese) wegen grote drukte verwacht wordt.

Drukte op Europese (snel)wegen dit weekend

In Duitsland zal het druk worden op verschillende wegen, zoals op de A1/A7 bij Hamburg, de A3 tussen Neurenberg en Frankfurt, de A5 tussen Bazel en Karlsruhe, de A7 tussen Füssen en Ulm, de A8 tussen Salzburg, München en Karlsruhe en op de A99 Ringweg München.

Voor vakantiegangers die uit of via Frankrijk komen, is het opletten geblazen bij de A10 tussen Bordeaux en Parijs en op de Autoroute du Soleil: de A6/A7 tussen Marseille, Lyon en Parijs. Ook wordt drukte verwacht op de A13 tussen Caen en Parijs op op de A71/A75 tussen Béziers, Clermont, Ferrand en Orleans. De ANWB adviseert routes rond Parijs te vermijden in verband met de Paralympische Spelen, die volgende week van start gaan.

Ook op wegen in Oostenrijk en Zwitserland verwacht de ANWB grote drukte. Zo kan de vertraging voor de Gotthardtunnel flink oplopen. De drukste wegen in Oostenrijk zijn onder andere de A10 tussen Villach en Salzburg en de A13 tussen de Brennerpas en Innsbruck.

Drukte in het noorden van Italië

In Italië wordt vooral drukte verwacht in het noorden van het land, op de A1/A14 tussen Rimini, Bologna en Milaan en op de A22, tussen Verona en de Brennerpas. ​

