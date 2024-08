Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Hoe verbreek ik subtiel een vriendschap?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Myrthe (30), die een vriendschap wil verbreken, maar dat lastig vindt.

„Ik heb al heel wat jaren een vriendschap met vriendin L. We kennen elkaar van de middelbare school, zijn periodes veel met elkaar omgegaan en periodes minder met elkaar omgegaan.

Vriendinnen zijn elkaar ontgroeid

Ik ben nu dertig en niet meer dezelfde persoon als toen ik 16 was. Zij overigens ook niet. Maar we zijn nog steeds in elkaars leven. Verjaardagen, feestdagen, af en toe afspreken en gezamenlijke uitjes, dat doen we nog steeds met elkaar. En dat alles begint me steeds meer tegen te staan.

Ik merk dat ik L. ontgroeid ben. Zij is een modemeisje dat veel geeft om de buitenwereld, social media, status en geld. Ik ben inmiddels het tegenovergestelde. Ik draag en doe waar ik zin in heb, heb mijn social media-kanalen verwijderd en heb een baan in de creatieve sector. Daar verdien ik niet veel geld mee, maar mijn hart ligt bij dat werk.

Niet loslaten

Ik vind dat L. met de jaren steeds meer verzuurd is geraakt. Ze roddelt veel, zit in een relatie met een ‘eikel van een vent’, is negatief over veel mensen en hecht waarde aan oppervlakkige en materialistische dingen. Ik merk dat als ik tijd met haar doorbreng, het heel veel van me vraagt en ik me letterlijk leeggezogen voel.

Het lastige aan deze situatie is: L. laat mij niet los. Ik heb regelmatig smoezen verzonnen en geprobeerd het contact te laten verwateren, maar het lukt me gewoon niet. Ik word nog altijd overal voor uitgenodigd en moet zeker bij de ‘verplichte nummertjes’ aanwezig zijn. Daarnaast bericht ze me regelmatig en hebben we meerdere gemeenschappelijke vriendschappen, waardoor we elkaar ook vaak treffen.

Dilemma: ‘Hoe verbreek ik de vriendschap?’

Ik merk dat ik het gewoon niet meer leuk vind met L. en slecht tegen haar negativiteit kan. Maar daarnaast vind ik het ook lastig om een vriendschap van 14 jaar te beëindigen, zeker omdat zij zich zo aan mij vastklampt. Ook weet ik dat ik haar nog op allerlei gelegenheden ga tegenkomen. Hoe pak ik dit tactisch aan? Hoe verbreek ik de vriendschap op een subtiele manier? Ik ben heel benieuwd of andere Metro-lezers een soortgelijke situatie hebben gehad.”

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Rachel (32), wiens schoonvader zich ineens zich met de kleinkinderen bemoeit. Rachel vertrouwt hem alleen niet.

Saskia is daar duidelijk over: „Dus doe je dat niet! Instinct klopt altijd.”

„Volg je gevoel. Je kunt ze bijvoorbeeld uitnodigen om met zijn allen een keer naar de dierentuin te gaan. Zo krijgen zij de kans om iets leuks met de kleinkinderen te doen en hou je toch de controle”, tipt Karin.

Martine schrijft: „Waarom vertel je niet gewoon waarom je het niet wil? Wil je man wel meer contact, dan kun je ze een keertje mee nemen naar een speeltuin en kijken hoe het gaat wat verantwoordelijkheid betreft.”

„Blijf je onderbuikgevoel volgen, maar wees ook eerlijk en naar je schoonvader. Geen smoezen verzinnen! Maar ga voor een open en eerlijk gesprek”, aldus Mirella.

Nelleke schrijft: „Bij twijfel niet doen. Stel een dagje uit voor, bijvoorbeeld de dierentuin of een speeltuin. Hebben ze toch tijd met de kleinkinderen, maar je bent er wel bij. En die plekken zijn rookvrij, meestal.”

„Dat is toch geen dilemma, gewoon niet. Als ik bij mijn jongens twijfels had waar ik ze achterliet, dan gebeurde het niet. Hoe verdrietig ze ook waren”, schrijft Ron.

Ook jouw dilemma delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor Geld & Carrière-redacteur Jana Witteman en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

