Op autovakantie? In deze landen moet je oppassen voor ongelukken

Als je met de auto op vakantie gaat en dus in een ander land moet rijden, kan dat weleens spannend zijn. Je kent de situatie niet helemaal goed en houden mensen zich in dat andere land wel aan de verkeersregels? Er zijn een aantal landen waar meer verkeersslachtoffers voorkomen en je dus beter moet uitkijken.

Ongeluk tijdens autovakantie

Uit onderzoek van Independer blijkt dat Oostenrijk de Europese koploper is als het om verkeersongelukken gaat. Daar zijn er per 10.000 inwoners 48,6 verkeersslachtoffers. Dat zijn zowel gewonden als mensen die vanwege het ongeluk overleden.

Het Europese gemiddelde ligt een stuk lager: 22,4 slachtoffers per 10.000 inwoners. Duitsland doet het ook niet goed, met 43,7 slachtoffers per 10.000 inwoners. Dit is de complete top vijf:

Oostenrijk (48,6 slachtoffers per 10.000 inwoners) Duitsland (43,7 slachtoffers per 10.000 inwoners) Portugal (41,6 slachtoffers per 10.000 inwoners) België (39,7 slachtoffers per 10.000 inwoners) Italië (27,6 slachtoffers per 10.000 inwoners)

Als je inzoomt op regio’s, komt de Italiaanse Rivièra slecht uit de bus. Daar gaat het om 64,1 slachtoffers per 10.000 inwoners. Rome is de meest gevaarlijke hoofdstad (47,5 slachtoffers per 10.000 inwoners), maar ook in Berlijn (44,4 slachtoffers per 10.000 inwoners), Brussel (39,7) Lissabon (36,1) en Wenen (33,3) vinden vaak ernstige verkeersongelukken plaats.

Volgens Menno Dijcks, expert autoverzekeringen bij Independer, tonen deze cijfers aan dat je er goed aan doet om je autoverzekering voor vertrek te checken. Heb je nog steeds een goede dekking? „Vergeet ook niet om digitaal of op papier jouw groene kaart mee te nemen. Want kun je geen groene kaart aantonen in een land waar dat wel verplicht is? Dan heb je geen bewijs van verzekering en dat kan een boete opleveren.”

Verkeersveilige landen

Heb je nog geen vakantie geboekt, maar ben je juist op zoek naar tips? Dan haal je misschien inspiratie uit de meest verkeersveilige landen van Europa. Nederland doet het prima, we staan op de 21ste plaats, met 16,2 verkeersslachtoffers per 10.000 inwoners. Deze landen doen het qua verkeersveiligheid ook goed:

Denemarken (5 slachtoffers per 10.000 inwoners) Albanië (5,7 slachtoffers per 10.000 inwoners) Polen (7,1 slachtoffers per 10.000 inwoners) Finland (7,3 slachtoffers per 10.000 inwoners) Noorwegen (8,5 slachtoffers per 10.000 inwoners)

