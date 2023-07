Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tip voor stedentrip? ‘Meest ondergewaardeerde stad ter wereld’ ligt dichterbij dan je zou denken

Zoek je nog naar een bestemming voor een stedentrip? Dan hoef je niet verder te zoeken als het aan 175 Amerikaanse reisexperts ligt. Zij zijn het erover eens: de meest ondergewaardeerde stad ter wereld ligt dichterbij Nederland dan je misschien denkt.

„Het is de new hot city“, zo kopt de Amerikaanse nieuwswebsite CNBC over de stad. Nee, geen New York, Parijs of Tokio, het meest populaire antwoord van reisexperts uit Amerika die door een reisjournalist van het nieuwsplatform naar hun verborgen stadspareltje werden gevraagd, was een verrassende.

‘Meest ondergewaardeerde stad ter wereld’ ligt volgens Amerikanen in Europa

Het gaat namelijk om Bologna in het noorden van Italië. Minder druk, betaalbaarder en net zó interessant als zijn grotere broertjes, zoals Milaan of Rome, zo schrijft de Amerikaanse nieuwswebsite. „Bologna is erg in opkomst. Het is klaar om de nieuwste Italiaanse trekpleister te worden om te bezoeken”, zegt een reisorganisator tegen reisjournalist Sharael Kolberg van CNBC.

Zij zit al meer dan 20 jaar in het vak en was benieuwd: wat vinden haar collega’s binnen de reisbranche eigenlijk de leukste plekken ter wereld om te bezoeken? Daarom vroeg ze 175 reisliefhebbers, -experts en -organisatoren wat volgens hen de meest ondergewaardeerde stad is voor een uitstapje. Veel van hen tipten Bologna. „Als de thuisbasis van pasta bolognese, is het een mekka voor fijnproevers”, zegt een reisorganisator.

Overzichtelijke straten in de ‘rode’ stad

Eerder schreef Metro ook al lovende woorden over de Italiaanse stad. Die is wat ons betreft zó veel leuker dan het bekendere Milaan en meestal ongeveer even duur om te bereiken. Ook hier is fietsen huren best wel tof. De straten zijn overzichtelijk in deze ‘rode’ stad, waar de grootste bezienswaardigheden allemaal relatief dicht op elkaar zitten.

En wat ook zo fijn is aan Bologna: je kunt er werkelijk waar alle kledingwinkels vinden die een goede fashionista nodig heeft. Van dure merken als Gucci en Prada tot aan een paar prachtige filialen van Zara en H&M. Shoppen maar!

Disneyland voor liefhebbers van Italiaanse keuken

De reisjournalist van CNBC geeft nog andere redenen om Bologna te bezoeken. Ten eerste wijst ze naar de foodscene. Die is volgens haar en haar collega’s ongeëvenaard. Liefhebbers van eten kunnen de openluchtmarkten en verborgen pastifici (pastawinkels) van de stad verkennen.

Verder kent de stad een 20 hectare groot themapark dat volledig gewijd is aan de Italiaanse keuken. Dit FICO Eataly World staat ook wel bekend als het Disneyland voor liefhebbers van Italiaans eten. Niet voor niets wordt Bologna ook wel La Grassa genoemd (vrij vertaald naar ‘de dikke’).

Nog meer redenen om de Italiaanse stad te bezoeken

Een tweede reden om de stad te bezoeken is vanwege de architectuur en geschiedenis. Die zijn „vergelijkbaar met die van andere Italiaanse steden”. Zo staat de binnenstad van Bologna op de werelderfgoedlijst van UNESCO vanwege de 62 kilometers aan zuilengangen of boogsgewijze loopbruggen. Ook vind je er allerlei Middeleeuwse torens en Romeinse ruïnes, die onder de bibliotheek van de stad lopen. Die zijn te bekijken door de glazen vloeren van de bieb.

En wat erg fijn is: Bologna is „volledig beloopbaar”. Dat scheelt weer in de kosten van een auto of openbaar vervoer. En als je je dan toch met het ov wil verplaatsen, is er een stadsbus met kaartjes vanaf slechts 1,30 euro. Verder is de bevolking vriendelijk en is het er veilig.