Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Straks snelheid temperen op provinciale wegen? ‘Van 80 naar 60’

Waar we op de snelwegen van 130 km/u naar 100 km/u gingen, is daar nu ook een voorstel voor de 80-wegen. Want als het aan Veilig Verkeer Nederland (VVN) ligt, rijden we op de 80-wegen straks niet harder dan 60 km per uur.

Volgens VVN moeten we minder hard rijden om dodelijke ongelukken te voorkomen. Bijna de helft van de fatale verkeersongelukken (41 procent) vindt namelijk plaats op de provinciale wegen. En dat terwijl ons wegennetwerk maar voor zes procent uit dit soort wegen bestaat.

Snelheid van 80 naar 60 op provinciale wegen

De provincie is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de 80-wegen. VVN wil dan ook dat de provincies dit plan overwegen om het verkeer veiliger te maken.

VVN baseert hun pleidooi op cijfers van de politie. Zo kwamen er in 2022 578 mensen om in het verkeer. En daarbij blijkt snelheid toch vaak een boosdoener. Volgens de verkeersorganisatie zijn deze provinciale wegen niet optimaal veilig en geloofwaardig ingericht. Waarbij VVN benadrukt dat er risico’s kleven aan wegen met bomen op 60 cm afstand, waar 80 km per uur gereden mag worden. En daarnaast is het gas intrappen op wegen met een smalle berm, sloten en weinig uitwijkmogelijkheden, niet altijd veilig.

VVN wil strengere handhaving

Dat moet dus anders, wat de verkeersorganisatie betreft. En dat betekent ook dat de handhaving op deze wegen strenger moet. „Trajectcontroles, mobiele onbemande controlesystemen en hogere boetes voor excessieve overtreders die kunnen zorgen voor effectievere handhaving, lijken vooral te zijn voorbehouden aan het hoofdwegennet. Dit terwijl ze mogelijk ook kansen bieden voor 60- en 80-kilometerwegen”, aldus VVN.

Overigens is dit niet de eerste regel die wordt aangescherpt wat betreft verkeersveiligheid. Zoals eerder genoemd ging de maximale snelheid op snelwegen in 2020 naar 100 km per uur. Minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) sprak recent uit dat de verkeersboetes flink omhoog gaan. En per 1 januari 2023 ging de helmplicht voor snorfietsers in. Overigens klinken er ook bezorgde geluiden over de snelheden van elektrische fietsen.