Verdwaalde dixi op snelweg zorgt voor hilariteit bij Rijkswaterstaat

Een ongeluk? wegwerkzaamheden? Of gewoon drukte? Dat zijn toch de meest voorkomende redenen waarom een file op de snelweg ontstaat. Maar dat een dixi vandaag het verkeer ophield, daar kon zelfs Rijkswaterstaat om lachen.

Je zou het niet snel verwachten, dat er een file ontstaat door een verdwaalde dixi langs de snelweg. Maar op de A67 bij Sommeren richting Venlo was dat toch wel degelijk aan de hand.

Verdwaalde dixi veroorzaak file op A67

Wellicht hebben bestuurders ietwat raar staan (of zitten) kijken toen ze het object voorbij zagen komen. De ANWB meldde namelijk eerder dat ‘rommel’ langs de weg voor oponthoud zorgde. Door deze rommel moest één rijstrook dicht een werd het filerijden op de A67.

Inmiddels is het mobiele toilet weggehaald, maar we willen je de reactie van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie niet onthouden. Bij die instantie zag men namelijk wel de humor in van het verdwaalde toilet.

Woordgrappen Rijkswaterstaat

Op social media kon Rijkswaterstaat het dan ook niet laten om met een aantal woordgrappen te strooien. „Stront aan de knikker”, begint het bericht. Waarna ze benadrukken dat iemand inderdaad een mobiel toilet verloren was. „Voor alle mensen die pissig zijn: je kunt ons wel voor een grote boodschap sturen en we zij er met hoge nood naartoe gegaan. De weg is weer vrij”, klinkt het bericht.

Uit de reacties is te lezen dat mensen de woordgrappen wel kunnen waarderen. En onder het bericht gaan deze dan ook nog even door. Zo reageert Rijkswaterstaat op de vraag of er nog sporen zijn achter gelaten: „We hebben geen remsporen aangetroffen, Wilbert. En om weggebruikers zo veel mogelijk te ontlasten, hebben we er ook niet eerst een plasje over gedaan, maar zijn we direct overgegaan tot actie.” En ook de overige mensen die reageren blijken creatief in hun reacties.



Stront aan de knikker op de #A67 richting Venlo. Daar was iemand bij Someren een mobiel toilet verloren. Voor alle mensen die pissig zijn: je kunt ons wel voor een grote boodschap sturen en we zijn er met hoge nood naartoe gegaan. De weg is weer vrij. pic.twitter.com/777aebhszm — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) February 22, 2023

Bakstenen op de snelweg

Overigens was het een dag van bijzondere taferelen op de snelweg. Op de A1 bij knooppunt Hoevelaken was namelijk de snelweg bezaaid met bakstenen. Daar was een vrachtwagen omgekanteld.



