Poetin voor menigte in stadion: ‘Rusland, Rusland!’ en ‘glorieuze verdedigers’

De Russische president Vladimir Poetin sprak vanmiddag een enorme menigte toe in een olympisch stadion in Moskou. Dit gebeurde een paar dagen voordat zijn „speciale militaire operatie” in Oekraïne precies een jaar geleden begon.

De massabijeenkomst in het Luhzniki Stadium startte met een vaderlands lied gezongen door de in Rusland bekende zanger Gregori Leps. De bijeenkomst staat in het teken van de verdediging van het vaderland. Vrijdag is het precies een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel.

Poetin: ‘Grote meerderheid achter de strijdkrachten’

Poetin ging de menigte voor met het roepen van: „Rusland, Rusland, Rusland”. Hij betoogde dat de grote meerderheid van de bevolking achter de strijdkrachten staat. De troepen die sinds de invasie van 24 februari 2022 in Oekraïne vechten of hebben gevochten zijn „glorieuze verdedigers” van Rusland, zo luidt de boodschap. Er is ook een beroemd standbeeld getoond. Het Vaderland Roept staat in Volgograd ter nagedachtenis aan de bloedige strijd daar in de Tweede Wereldoorlog, toen de plaats nog Stalingrad heette. Die strijd duurde ruim vijf maanden in 1942 en 1943.



‘Westen stuurt op confrontatie aan’

Poetin meent dat Rusland voor de nationale veiligheid en voor de Russisch sprekende minderheid in Oekraïne ten strijde is getrokken. En ook dat Oekraïne, Washington en Brussel sinds 2014 op een confrontatie aansturen en geen onderhandelingen willen. Hij lijfde aan het begin van de strijd in het oosten en zuiden van Oekraïne in 2014 het schiereiland de Krim in. Hij heeft na de inval van een jaar geleden vier Oekraïense provincies geannexeerd, overigens zonder ze helemaal te veroveren. Poetin sprak vanmiddag van „historische rechten”.

👇 Rusland en China De relatie tussen China en Rusland heeft „nieuwe mijlpalen” bereikt, volgens Poetin. Hij zei vandaag na een gesprek met de Chinese topdiplomaat Wang Yi dat de banden „vorderen en ontwikkelen”. Ook beweert Poetin dat ze een bezoek van de Chinese president Xi Jinping hebben afgesproken. Wang heeft Poetin in het gesprek gezegd dat de betrekkingen tussen Moskou en Beijing gelijkwaardig zijn en niet zullen „bezwijken onder de druk van derde partijen”. Daar wordt in elk geval de Verenigde Staten mee bedoeld.

Aan het front lijkt het ondertussen een vastgelopen stellingenoorlog. De snelle Russische opmars van het begin van de ‘militaire operatie’ heeft plaatsgemaakt voor terugtrekkende bewegingen. Van de bijna 30 procent van Oekraïne die de Russen in maart vorig jaar in handen hadden, is nog circa 18 procent over. Dat is waarschijnlijk niet goed voor de steun in de publieke opinie in Rusland en daar wil Poetin met de massabijeenkomst iets aan doen.