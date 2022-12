Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

ANWB verwacht extreme avondspits vanwege begin kerstvakantie

Nog eventjes doorwerken en dan is het voor een grote groep eindelijk tijd voor de kerstvakantie. Dat betekent echter wel dat we met zijn allen de weg op gaan rond dezelfde tijd straks. Daarom verwacht ANWB vandaag een hele drukke avondspits. Automobilisten moeten rekening houden met nóg langere files dan anders op donderdagmiddag. In het buitenland wordt het vooral zaterdag 24 december dringen op de wegen.

Dus als je de spits wil vermijden, kun je het beste nog naar de jaarlijkse kerstborrel gaan.

Grote spits vanavond

De meeste vertraging heeft het verkeer deze avondspits op de A2 en de A27 van Utrecht naar het zuiden. Ook op de wegen in Noord-Brabant en Gelderland wordt het erg druk. Zoals op de A1 tussen Amersfoort en Hengelo, de A12 tussen Utrecht en de Duitse grens en rond Arnhem en Nijmegen. Ook morgen, vrijdagmiddag 23 december, wordt het druk door vakantie- en recreatieverkeer.

„Donderdag is sowieso al een drukke dag”, zegt een woordvoerder van de verkeersdienst tegen NU.nl. „Maar nu hebben de meeste mensen al vrij of gaan ze eerder naar huis.”

Volgens hem moeten forensen vanavond rekening houden met lange files. „Eerder de weg opgaan heeft geen zin. Het is misschien zelfs beter om je aan de ‘gewone’ avondspitsuren te houden.”

Ook file in vakantielanden

Zaterdag zullen in Duitsland de wegen richting de Alpen vanaf Frankfurt, Karlsruhe en München vol staan. In Oostenrijk moeten wintersporters rekening houden met files op de B179 tussen Füssen en Nassereith, de A10 tussen Salzburg en Bischofshofen en de A12 tussen Kufstein en Innsbruck. In Frankrijk wordt vrijdag drukte op de weg verwacht. Automobilisten moeten rekening houden met flinke vertragingen op wegen ten zuiden van Lyon.

Wie op Oudjaarsdag terug naar huis wil of richting een skioord wil rijden, moet over een flinke portie geduld beschikken. Op de laatste dag van het jaar wordt er namelijk flink gereisd.