Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Weer stijgt een alledaags product fors in prijs, nu door vogelgriep en oorlog

Bijna alles stijgt in prijs, maar welk product echt met een rotvaart duurder wordt, is het ei. Onder andere door de vogelgriep en de oorlog in Oekraïne zijn eieren, in verhouding tot wat ze waard zijn, bijna niet meer te betalen. Kippenboeren lopen op eieren door hogere kosten voor voer en energie. Ook ruimingen als gevolg van de vogelgriep en de ophokplicht zetten hun verdienmodel onder druk.

Daardoor betalen we inmiddels al bijna 20 procent meer voor een ei, maar ook voor producten waar ei in zit, zoals taart, pasta en shampoo. Vandaag werd ook al bekend dat de waterschapsbelasting met tientallen euro’s omhoog gaat.

Scharreleieren en uitloopeieren

De prijs van scharreleieren in de supermarkt is de vorige maand in vergelijking met een jaar eerder 20 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker GfK. Ook de prijs van vrije-uitloopeieren heeft ‘last’ van de inflatie en werd 12 procent hoger.

Voor de prijsstijging zijn meerdere oorzaken. De eerste oorzaak voor de hogere ei-prijzen, speelt al sinds begin dit jaar: door hogere kosten van graan voor leghennen, wordt ook het eitje duurder. De kosten van energie nemen eveneens toe. Dat komt vooral door de oorlog in Oekraïne.

Vogelgriep heeft ernstige gevolgen

De tweede oorzaak is de vogelgriep. Die kwam in de lente beter onder controle, maar sinds vorige maand geldt weer een landelijke ophokplicht voor pluimvee. Transporteurs moeten extra voorzichtig zijn als ze eieren komen halen.

Een vrachtwagen met enkele pallets eieren kan niet meer van kippenboer naar kippenboer rijden, maar moet op en neer rijden naar de groothandel en moet voor een volgende rit weer ontsmet worden. Per rit kan dat 1.000 euro extra kosten.

‘Het systeem staat op zijn kop’

Door de vogelgriep zijn inmiddels 6 miljoen van de 100 miljoen kippen geruimd. Er is dus ook minder aanbod. Peter van Horne, econoom pluimveehouderij aan de Wageningen University & Research, ziet op de handelsmarkt voor eieren een ontwikkeling die hij in 25 jaar niet heeft gezien. Aan NU.nl vertelt hij: „Het systeem staat op z’n kop. Prijzen van eieren voor verwerking in voedingsmiddelen als taart en shampoo zijn opeens hoger dan de prijs voor een ei dat naar de supermarkt gaat.”