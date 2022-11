Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is de meest gevaarlijke weggebruiker (en het is niet de e-bike)

De auto, scooter, fiets of wellicht de e-bike? Nee, die zijn het allemaal niet. Maar welk vervoersmiddel is dan het meest gevaarlijk op de weg? De scootmobiel blijkt de meeste kans te hebben op een dodelijk ongeluk.

Dat de scootmobiel een gevaarlijk vervoersmiddel is, blijkt uit cijfers die minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) naar de Tweede Kamer stuurde. RTL Nieuws schrijft vandaag over de gevaren van de scootmobiel.

Scootmobiel gevaarlijkste weggebruiker

Metro schreef recent nog over de discussie of er, naast de naderende helmplicht voor snorfietsers, wellicht ook een helmplicht voor e-bikes moest komen. Deze nieuwe weggebruiker riep namelijk nogal wat vragen op als het gaat om snelheid en veiligheid. Maar blijkbaar moeten we ons eerder zorgen maken over de scootmobiel.

Want volgens de cijfers kwamen in 2019 42 mensen om het leven door een ongeluk met een scootmobiel. In 2020 waren dat 34 verkeersdoden en in 2021 32 ongelukken met een dodelijke afloop. Harbers concludeert dat het aantal scootmobiel-rijders de afgelopen twintig jaar toenam. Dat de aantallen in 2020 en 2021 lager waren, zou te wijten zijn aan de toenmalige coronacrisis. Waardoor mensen er minder op uit trokken.

Dodelijke ongelukken met scootmobiel in verkeer

De cijfers werden vastgesteld door Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zij vergeleken het aantal verkeersdoden met het aantal afgelegde kilometers. Per miljard kilometer, sterven er 275 scootmobiel-rijders of bestuurders van andere gehandicaptenvoertuigen.

In vergelijking met bijvoorbeeld motorrijders, die ook als een kwetsbare weggebruiker worden gezien, is er een groot verschil. Van de motorrijders verongelukken 50 mensen per miljard kilometer en bij brom- en snorfietsen zijn dat 42 doden. Bij fietsers staat dit aantal op 13 en bij voetgangers op 11.

Cursus voor vervoersmiddel

De scootmobiel-rijder steekt daar dus met kop en schouders bovenuit. De bestuurders van deze voertuigen vallen regelmatig onder een kwetsbare doelgroep. Zoals ouderen of gehandicapten. Volgens minister Harbers kunnen bestuurders van de scootmobiel een cursus volgen voor veilig gebruik. Deze cursus verplichten? Dat vindt Harbers echter geen goed idee. „Voor hen is een gehandicaptenvoertuig (zoals een scootmobiel) vaak de enige mogelijkheid om zelfstandig mobiel te kunnen zijn. Een verplichte cursus ligt dan niet voor de hand”, schrijft hij.