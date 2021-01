Fors meer boetes negeren rood kruis, dat ‘levensgevaarlijk’ is en zelfs TikTok haalt

Een rood kruis is waarschijnlijk een van de meest gemakkelijk te begrijpen verkeerstekens, en toch wordt-ie vaak verkeerd begrepen, of gewoon genegeerd. En daar balen onder andere wegwerkers van die zo in gevaarlijke situaties terechtkomen. Iets wat zelfs op TikTok wordt gedeeld.

Het aantal boetes voor het negeren van een rood kruis is vorig jaar met 55 procent toegenomen. Dat meldt Rijkswaterstaat vandaag.

Rood kruis genegeerd

Vorig jaar schreven weginspecteurs ruim 5600 bonnen uit. Daarvan waren er 4920 voor het negeren van rode kruizen. In 2019 waren dat er nog 3159 en in 2018 1653. De hoogte van de boete wordt bepaald door het Openbaar Ministerie.

Het afgelopen jaar zijn ook elf dienstauto’s van weginspecteurs aangereden die op de weg stonden ter beveiliging van een incident, waarvan het grootste deel total loss werd gereden. Alle weginspecteurs kwamen er in deze gevallen levend van af. In 2019 ging het nog om zeven voertuigen. In ongeveer de helft van de gevallen stonden er rode kruizen boven de weg.

Ook zogenoemde botsabsorbers- en pijlwagens, die worden ingezet ter beveiliging bij wegwerkzaamheden en incidenten, worden geregeld aangereden. In 2020 werden 22 van dit soort voertuigen aangereden, bijna evenveel als het jaar daarvoor.

Gevaarlijk

De belangrijkste reden dat mensen rode kruizen negeren is volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat afleiding. En hoewel het vorig jaar door de coronacrisis rustiger was op de weg, lijken mensen juist daardoor meer op de automatische piloot te zijn gaan rijden, zegt ze.

Het negeren van rode kruizen leidt vaak tot (levens)gevaarlijke situaties, geeft Rijkswaterstaat aan. Mede naar aanleiding van een aantal incidenten vorig jaar waarbij opzettelijk rode kruizen werden genegeerd, gaat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in gesprek met diverse partijen, waaronder justitie, om te kijken naar mogelijk aanvullende acties.

„Er zijn weinig symbolen makkelijker te begrijpen dan een rood kruis. Ik kan er met mijn verstand niet bij dat er dan toch mensen zijn die deze waarschuwing bewust negeren en daarmee het leven van onze weginspecteurs en andere weggebruikers in de waagschaal stellen. Of het nu gaat om wegwerkzaamheden of het van de weg halen van een ongeluk, een rood kruis staat er niet voor niks”, aldus de minister.

TikTok

Arjan Verhoeven deelde het al op z’n TikTok en Twitter. Een nachtelijk filmpje van automobilisten die voorbij scheuren en zich niets aantrekken van het rode kruis, terwijl mensen daar aan het werk zijn, waaronder hij in z’n takelauto. „Dat ze het ooit gaan leren.” Hij zette er de hashtags #roodkruis #nietvoorniets #veiligthuiskomen bij.