‘Nederlanders welkom in onze winkelsteden!’, zegt Belgische detailhandel

Nu de meeste winkels gesloten zijn in ons land, heeft de Belgische detailhandel daar wel een antwoord op.

Nederlanders zijn van harte welkom om in België te komen winkelen, zegt de Belgische detailhandelsorganisatie Comeos. „Als mensen de coronaregels respecteren, hebben wij daar geen probleem mee. Of het nou om Nederlanders, Duitsers, Chinezen of Japanners gaat, het kan veilig”, zegt Hans Cardyn van Comeos tegen het ANP. Eerder deze week raadden Belgische virologen dat juist nog af.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een poosje geleden gingen de Belgen in Nederland winkelen en omwille van de Nederlandse lockdown zullen de Nederlanders nu in België winkelen.#evenwicht — Confucius III (@Confucius123) December 14, 2020

Winkelsteden

België maakt zich op voor een stroom toeristen uit vooral Nederland en Duitsland op zaterdag en koopzondag in populaire winkelsteden als Antwerpen, Hasselt, Knokke en Luik. Cardyn wijst erop dat er wel strenge regels gelden. Een klant mag alleen in zijn eentje binnen, met een mondkapje op en voor maximaal dertig minuten. De winkeliers mogen niet meer dan één klant per 10 vierkante meter toelaten. „Geen funshoppen”, waarschuwt Cardyn, die graag met de hele familie een ochtendwandeling maakt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vanmiddag buigen de leiders van de zes Belgische regeringen zich over maatregelen om te voorkomen dat grote aantallen Nederlanders en Duitsers in België komen winkelen omdat de niet-essentiële winkels daar sinds deze week gesloten zijn. In België zijn ze juist sinds 1 december weer open. Ook Belgen staken massaal de grenzen met de buurlanden over om er te shoppen toen dat in eigen land niet kon.

In goede banen

Comeos heeft de overheid wel opgeroepen te zorgen voor genoeg politie en ander personeel op straat en in winkelcentra om de stromen winkelend publiek bij grote drukte in goede banen te leiden. De gouverneur van Antwerpen, Cathy Berx, heeft al aangekondigd dat ze geen speciale maatregelen treft. “Dat is iets dat de federale overheid moet bekijken met de Nederlandse overheid.”

Lees ook: Pieken en dalen voor personal trainers, maar bidon blíjft halfvol