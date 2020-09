Scooterrijders overschatten hun eigen gedrag in het verkeer

Jonge scooterrijders hebben geen realistisch beeld van de risico’s die zij nemen in het verkeer. Zij zien niet in dat het gedrag dat zij vertonen gevaarlijk kan zijn, blijkt uit onderzoek van stichting TeamAlert.

De brom- en snorfiets, ook wel scooter genoemd, zijn zeer populaire vervoersmiddelen in Nederland, die vooral door jongeren worden gebruikt. Deze scooterrijders lopen dan ook het meest risico om betrokken te raken bij verkeersongevallen, omdat een scooter een hoog ongevalsrisico heeft. Ook zijn beginnende bestuurders nog onervaren, vertonen zij risicogedrag en kunnen zij gevaarlijke situaties nog niet goed herkennen.

Overschatten van eigen gedrag

TeamAlert, een non-profit jongerenorganisatie, deed onderzoek naar waarom jonge scooterrijders risicogedrag vertonen wanneer zij deelnemen aan het verkeer. Uit het onderzoek komt naar voren dat jongeren geen realistisch beeld hebben van de risico’s die zij nemen in het verkeer. Zij zien niet in dat het gedrag dat zij vertonen in het verkeer gevaarlijk kan zijn.

Dat komt op verschillende manieren terug. Ten eerste overschatten jongeren zichzelf en hun risicogedrag regelmatig. Jongeren rijden vaak te snel en rijden rond met een opgevoerde scooter. Zij zien dit echter niet als een probleem, maar juist praktisch en veiliger. Zo zeggen scooterrijders dat ze hierdoor makkelijker kunnen meerijden met het verkeer.



Stunten op de scooter

Daarnaast praten jongeren hun eigen gevaarlijke gedrag goed voor zichzelf. Ze maken de risico’s een stuk kleiner dan dat ze daadwerkelijk zijn. Dit komt bijvoorbeeld naar voren bij het stunten op de scooter. Jongeren doen dit vaak met vrienden en zien de gevaren er wel van in, maar zijn bereid om de risico’s te nemen. Zij vinden dat ze beter kunnen stunten op de scooter dan anderen. Het goedpraten komt ook terug bij het telefoongebruik op de scooter. Jongeren weten dat ze hierdoor afgeleid raken, maar zeggen alleen de telefoon te gebruiken als het bijvoorbeeld rustig is.

Ten slotte speelt groepsdruk een grote rol in het risicogedrag van scooter rijdende jongeren, blijkt uit het onderzoek. De momenten dat jongeren met vrienden rijden, zijn ook de momenten dat er gevaarlijk wordt gereden. Er wordt sneller gereden, meer gestunt en minder rekening gehouden met andere verkeersdeelnemers.

