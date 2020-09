Meerderheid Nederlanders wil geen sigarettenverkoop meer in supermarkt

Om roken écht te ontmoedigen, moeten er minder verkooppunten van tabak komen, vindt twee derde van de Nederlanders. Zes op de tien Nederlanders vindt het daarom een goed idee om de sigarettenverkoop in supermarkten te stoppen.

Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij. Dat is een samenwerking tussen het Longfonds, de Hartstichting en KWF kankerbestrijding. Het onderzoek is opgezet om te peilen wat Nederlanders vinden van het verminderen van verkooppunten van tabak.

Het minder toegankelijk maken van tabak draagt bij aan het realiseren van een Rookvrije Generatie, een onderwerp dat dit najaar op de politieke agenda staat. Een rookvrije samenleving zou in 2040 haalbaar moeten zijn, zei Tom Voeten van Clean Air Nederland eerder tegen Metro.

Verleiding om te roken

„De belangrijkste reden is dat je mensen, onder wie kinderen, daardoor niet in de verleiding brengt om te roken”, zegt de organisatie. „Tabak hoort volgens Nederlanders niet thuis in supermarkten die zich inzetten om mensen gezondere keuzes te laten maken.” Vooral stemmers van de coalitiepartijen (VVD, CDA, D66 en CU), GroenLinks en PvdA zijn positief over het verminderen van verkooppunten.

Bijna de helft van de ondervraagden vindt dat supermarkten ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om te stoppen met de verkoop van tabak, blijkt uit het onderzoek. Twee derde is van mening dat supermarkten moeten meehelpen om ervoor te zorgen dat jongeren niet beginnen met roken. Toch denkt een derde dat dit niet zal helpen.

Geen sigaretten in de buurt van snoep

Michael Rutgers, voorzitter van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij, is ervan overtuigd dat het terugdringen van het aantal verkooppunten effect heeft: „De meeste rokers beginnen in hun tienerjaren. Iedere week raken opnieuw honderden kinderen verslaafd. Om dit te voorkomen moeten we er zo snel mogelijk voor zorgen dat ze minder aan deze verleiding worden blootgesteld. Tabaksproducten zijn geen veilige en normale producten. Ze horen simpelweg niet thuis op plekken waar kinderen en jongeren regelmatig komen, zoals supermarkten of winkels die kinderboeken en schoolspullen verkopen.”

Stoer

Supermarkten die stoppen met de verkoop van tabak worden zelfs stoer gevonden, vinden zes op de tien Nederlanders. Ook zijn 7 op de 10 mensen positief over Lidl, dat in een aantal filialen al is gestopt met het aanbieden van tabak.

De meeste sigaretten worden gekocht in supermarkten (72 procent), gevolgd door tankstations (41 procent) en tabaksspeciaalzaken (28 procent).

Lees ook: Nog even een sigaretje op het station? Dat is binnenkort verboden