Backup-bestuurder zelfrijdende Uber aangeklaagd voor dood door schuld

Een Uber-chauffeur die in een zelfrijdende auto zat en een fataal ongeluk veroorzaakte, is aangeklaagd voor dood door schuld. Ze had het ongeluk destijds kunnen voorkomen als ze niet was afgeleid, oordeelde de Amerikaanse officier van Justitie gisteren.

Het ongeluk gebeurde in 2018 in de Amerikaanse staat Arizona. De bestuurster zat in de zelfdrijdende auto, een Volvo XC90, om eventueel in te kunnen grijpen, maar kon niet voorkomen dat een voetganger werd doodgereden. Ze stak op het moment van het ongeluk in het donker een autoweg over met een fiets aan de hand. Volgens de politie van de stad Tempe keek de chauffeur op het moment van het ongeluk niet naar de weg, maar naar beneden.

Bestuurder ontkent

De vrouw die als backup-bestuurder in de Uber zat, zat waarschijnlijk op haar telefoon naar The Voice te kijken. Zelf ontkent ze dat. De zelfrijdende Uber detecteerde de vrouw niet en reed haar aan met een snelheid van ongeveer 60 kilometer per uur. Na het ongeluk is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht, waarna ze overleed.

De auto heeft niet kunnen vaststellen of er sprake was van een fietser, een voetganger of een object. In maart vorig jaar kwamen de autoriteiten al tot de conclusie dat Uber niet kon worden aangeklaagd vanwege het ongeluk. In plaats daarvan werd de vrouw aangeklaagd.

Deze beelden van het ongeluk werden destijds vrijgegeven:

Uber stopte de proef

Het techbedrijf achter de bekende taxi-app besloot in na het ongeluk met onmiddellijke ingang alle proeven met zelfrijdende auto’s te staken.

Lees ook: Uber versus de ‘oude’ taxi: wie is spekkoper?