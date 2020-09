Elise Schaap met opvallende fotoshoot in nieuwe Esquire

Esquire pakt met in het nieuwe nummer, dat sinds vandaag in de winkel ligt, uit met Undercover-ster Elise Schaap. Ze is te zien in covershoot. Stijlvol? Pikant?

Dat laten we natuurlijk aan jouw eigen mening over.

Elise Schaap gaat al even mee als actrice. Sinds 2005 was te zien in films en series als Bride Flight en Soof: een nieuw begin. Ook speelde ze in het satirische programma Koefnoen en nog altijd imiteert ze op briljante wijze BN’ers in De TV Kantine. Maar sinds haar rol als Daniëlle Bouman in Undercover is ze pas écht het hoofdonderwerp tijdens de koffiepauze.

Elise Schaap met topless shoot in Esquire

Niet voor niets werd Elise Schaap in 2019 uitgeroepen tot beste actrice van het jaar op het Gouden Televizier-Ring Gala. Van deze vrouw willen mannen, die langzaam maar zeker massaal verliefd beginnen te worden, meer weten. En zien. Maar om een topless shoot durfde niemand te vragen.



Dat een topless shoot stijlvol kan zijn, bewezen Jennifer Aniston en Harper’s Bazaar vorig jaar met deze fotoshoot. Nu doen Elise Schaap en Esquire hetzelfde. Ook al zijn er nog maar twee previews gedeeld, de foto’s ademen stijl en mysterie. Dat kan aan fotografe Carina Verbruggen wel toevertrouwd worden. Over stijl gesproken: de auto waarin hoofdredacteur Arno Kantelberg de actrice kwam oppikken, mag er ook zijn.



Naast de fotoshoot en het interview met Elise Schaap lees je in de nieuwe Esquire interviews met met de markante politicus Theo Hiddema en rapper Typhoon. Ook bezocht de redactie de beste cocktailbar van Nederland. Lees hier meer.

Undercover seizoen 2

Undercover seizoen 2 is op 6 september in première gegaan. Iedere week verschijnt er een nieuwe aflevering. Daniëlle Bouman (Elise Schaap) is nog niet te zien geweest. Maar in de nieuwe vooruitblik werd duidelijk dat ze in aflevering 3 haar opwachting maakt.

