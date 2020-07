Ring A10 Amsterdam wordt vanaf 31 juli tijdelijk één lange file

Mijd Ringweg A10 rond Amsterdam in de eerste twee weken van augustus, als je kunt. Het wordt namelijk filerijden geblazen (of veelvuldig stilstaan).

Rijkswaterstaat heeft van 31 juli tot 10 augustus groot onderhoud gepland op de ‘snelweg’ rond de hoofdstad. Boskalis zal het asfalt op de buitenring in de richting van Zaandam en Coentunnel vernieuwen. Ook worden voegen van bruggen en viaducten vervangen. De weg tussen knooppunt Watergraafsmeer en knoopunt Coenplein wordt in z’n geheel afgesloten, meldt Rijkswaterstaat, net als alle tussenliggende op- en afritten. De A10 Noord binnenring richting Utrecht en Amersfoort blijft wel open.

Iedereen zou op vakantie zijn, niet op de A10

Normaal gesproken is dit weggedeelte een plek van vele files voor de Coentunnel, ook buiten de spits. Rijkswaterstaat koos daarom voor twee werkweken waarin veel Nederlanders zouden genieten van de vakantiezon in het buitenland. Door coronatijd is het in eigen land echter drukker op de weg dan vooraf bedacht.

Vertraging kan oplopen tot meer dan een uur

Het verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid via de A10 Oost, Zuid en West. Rijkswaterstaat waarschuwt al voor lange files: „Er moet rekening worden gehouden met flink extra reistijd, die kan oplopen tot meer dan een uur.” De afdeling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waarschuwt wel vaker voor extra reistijd, maar zelden van deze proporties. Je raadt het dus al: het wordt een drama, mijden die A10 is een wijze raad.

Vers stukje asfalt, maar ook geluidsoverlast

De sluiting van het stuk A10 geldt vanaf 31 juli, 21.00 uur. Als de werkzaamheden volgens planning verlopen, kan er op maandag 10 augustus vanaf 5.00 uur weer (op een vers stukje asfalt) worden gereden. Ook in de dagen voorafgaand aan de volledige afsluiting kan er hinder zijn door voorbereidende werkzaamheden. Het gaat dan om het afsluiten van rijstroken en mogelijk op- en afritten.

Tijdens de onderhoudswerkzaamheden aan de A10 Noord buitenring is geluidshinder onvermijdelijk, met name bij het verwijderen van het oude asfalt. Om de hinder te beperken, krijgen de freesmachines een stop-and-go-signalering waardoor er geen toeters nodig zijn. Ook wordt de achteruitrij-piep op de vrachtauto’s zoveel mogelijk vervangen door sissers.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om hun reis voor te bereiden op www.rws.nl en om de gele borden met omleidingsroutes te volgen.

